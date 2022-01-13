拒打疫苗要罰錢！加拿大魁北克喊課「健康稅」1天見效　預約激增

▲ 杜魯道完成第三劑注射。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加拿大確診數飆升，魁北克省為拯救瀕臨崩潰的醫療系統，揚言對未接種疫苗的民眾徵收「健康稅」，短短一天見效。衛生部長12日表示，宣布這項措施幾小時後，預約施打第一劑的人數激增。

綜合CNN、《衛報》報導，魁北克已有近9成民眾至少施打一劑，但未接種者仍佔用大量醫療資源。衛生部長杜貝（Christian Dubé）11日宣布，選擇不接種的民眾將付出「健康貢獻」。他也警告，魁北克將面臨最艱困的一周，估計將有數百人需要住院治療，使醫療系統更加接近崩潰邊緣。

魁北克將成為北美首個徵收這類稅金的地區，引發激烈爭論。當地媒體La Presse報導，弱勢族群可能首當其衝，因為他們往往缺乏取得疫苗相關資訊的管道，非裔、原住民等少數群體在魁北克的醫療保健系統中也長期受到歧視，「他們不該成為群眾的代罪羔羊。」

加拿大公民自由協會（CCA）也質疑，這項措施是否能承受憲法挑戰。CCA代理總法律顧問茲維貝爾（Cara Zwibel）指出，「允許政府向不同意政府推薦治療方案的民眾徵收罰款，是非常令人不安的提議。」

▲ 一輛巴士載著加拿大武裝部隊（CAF）醫療人員抵達蒙特婁一家醫療機構。（圖／路透）

不過La Presse仍指出，這是抗疫的必要手段，「在這種特殊情況下，要求未接種者付出合理的代價是可以理解的。這是公不公平的問題，所有人都該為這場戰爭出力。」

魁北克官員表示，醫療稅金額會「很龐大」，何時開始實施等細節則尚未公布，但顯然已經產生效果。杜貝12日宣布，預約接種首劑疫苗的人數在過去48小時內急速增加，達到近幾天來最高。

加拿大總理杜魯道12日表示，不會就魁北克的政策發表評論，仍需進一步了解細節。衛生部長杜克洛斯（Jean-Yves Duclos）則表示，雖然魁北克的懲罰措施不能違反國家衛生法，但疫苗接種是解決疫情大流行的方法，疫苗限制在加拿大也一直是有用的手段。

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