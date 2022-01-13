她目睹閨蜜「秒傳自拍」給男友！鐵證影片曝光　網友力挺：太低級

▲她目睹閨蜜「秒傳自拍」給男友超心碎。（圖／翻攝自TikTok／not.em.tastic266）



記者張方瑀／綜合報導

美國一名女子日前和朋友一起躺在床上各自滑手機時竟發現，朋友居然發了自拍照給自己的男友，而且發照片的速度相當熟練，感覺早已時常有來往，讓她心碎地將這段證據影片上傳到TikTok，也立刻引發網友熱議。

根據《太陽報》報導，美國女子艾咪（Emmy）日前在TikTok上傳了一段影片，當時她正和好友躺在床上各自滑著手機，沒想到當她拿著手機準備自拍一段影片時，竟透過鏡頭看到，好友正點開自己男友的Snapchat帳號，接著立刻拍了一張躺在床上的噘嘴自拍照，然後直接發給了男友。

這段鐵證讓她感到相當難過，沒想到自己會同時被自己的好友與男友背叛，而且好友傳照片的速度相當熟練，感覺早已時常有來往，這段影片從10日上傳至今，已經有超過420萬人觀看，更有超過8500人留言力挺。

許多網友在留言中表示，「這真的是太低級了」、「她甚至把自己的臉放大，這樣你就不會出現在畫面裡」、「我很抱歉，但你真的不該遭受這種事」、「規則就是，永遠不要讓你的朋友見你的另一半」、「這是我見過最暗箭傷人的事」、「離開吧！這種人不值得當你的朋友」。

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