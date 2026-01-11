快訊／國4神岡邊坡雜草狂燒濃煙竄天！環保局急發空污警訊

▲由於火警地點鄰近國道，現場竄出陣陣濃煙，台中市環保局也在臉書專頁上發出空污突發警訊。（圖／翻攝高速公路資訊網）



記者游瓊華／台中報導

台中市神岡區國道4號附近今（11）日下午驚傳火警！下午2時58分，台中市消防局接獲民眾報案，指稱神岡區國道4號約6K處下方、往西方向的邊坡發生雜草火警。由於火點鄰近國道，現場竄出陣陣濃煙，台中市環保局也在臉書專頁上發出空污突發警訊，提醒位處事故發生附近地區的民眾請關閉門窗。

▲經初步清查，燃燒面積約20平方公尺，所幸未造成人員傷亡。（圖／翻攝高速公路資訊網）



消防局獲報後派遣神岡分隊，由分隊長蔡世鴻率隊，出動2輛消防車、5名消防人員趕往現場。救援車隊於下午3時15分抵達火場，隨即展開灌救行動，火勢迅速受控，並於3時22分完全撲滅。經初步清查，燃燒面積約20平方公尺，所幸未造成人員傷亡。

針對此起露天燃燒事件，台中市環保局也同步啟動應變機制。環保局指出，由於目前環境風場為北風，火警產生的異味與空污煙塵隨風向往南擴散，導致下風處及附近區域可能出現明顯異味，提醒位處事故發生地點下風處的民眾，請務必關閉門窗，減少戶外活動；另外，環保局應變小組已派員抵達現場掌握空品變化，並持續監控附近空氣品質測站與空氣盒子之監測數據。

▲環保局發出火警空氣汙染警訊。（圖／翻攝環保局臉書）