伊朗警告川普！揚言報復反擊美以基地　以色列高度警戒

路透報導，伊朗國會議長卡利巴（Mohammad Baqer Qalibaf）11日警告美國總統川普，若美國對伊朗發動任何攻擊，伊朗將把以色列及美國在該地區的所有軍事基地視為「合法打擊目標」進行報復反擊。

美聯社報導，伊朗國營電視台轉播強硬派卡利巴在國會的這場演說，卡利巴稱讚警察與伊朗革命衛隊在示威活動的立場堅定，「一旦伊朗遭到攻擊，被占領領土（指以色列）及該地區所有美國軍事中心、基地、船隻都將是我們的合法打擊目標」。此話一出，多名議員衝上台大喊「美國去死」。

卡利巴還威脅，伊朗可能發動先發制人的攻擊，「我們不認為自己只能在行動過後才做出反應，我們將依據任何客觀威脅跡象採取行動」。

美方規劃軍事打擊選項

紐約時報引述多名美方官員指出，川普近期已經聽取對伊朗發動軍事打擊的簡報，正認真考慮授權軍事行動，來回應伊朗政權對示威抗議活動的鎮壓。不過川普本人尚未做出最終決定，但已經被告知多項方案，包括打擊伊朗首都德黑蘭的非軍事目標。

另外根據華爾街日報，川普團隊內部已針對必要時如何對伊朗展開軍事行動進行初步商討，並研擬可能攻擊目標清單。一名官員透露，目前討論中的方案包括針對伊朗境內多個軍事基地實施大規模空中打擊。另一名官員則強調，各方對於該採取何種行動尚未達成一致看法，目前也沒有調度任何作戰裝備或兵力的動作。

美方官員同時提醒，這類磋商屬於例行性軍事規劃程序，現階段並無對伊朗動武的具體跡象。

以色列高度警戒

以色列對於美國可能介入伊朗抗議示威保持高度警戒。以色列消息人士透露，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）以及美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）10日進行通話，討論到美國介入伊朗的可能性。美方官員證實兩人確實有通話，但並未揭露具體談話內容。

美國總統川普先前已發出警告，要求伊朗不得對示威者動用武力，並公開強調美國已經準備好提供協助。