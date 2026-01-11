　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗警告川普！揚言報復反擊美以基地　以色列高度警戒

▲▼ 伊朗示威。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗示威。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

路透報導，伊朗國會議長卡利巴（Mohammad Baqer Qalibaf）11日警告美國總統川普，若美國對伊朗發動任何攻擊，伊朗將把以色列及美國在該地區的所有軍事基地視為「合法打擊目標」進行報復反擊。

美聯社報導，伊朗國營電視台轉播強硬派卡利巴在國會的這場演說，卡利巴稱讚警察與伊朗革命衛隊在示威活動的立場堅定，「一旦伊朗遭到攻擊，被占領領土（指以色列）及該地區所有美國軍事中心、基地、船隻都將是我們的合法打擊目標」。此話一出，多名議員衝上台大喊「美國去死」。

卡利巴還威脅，伊朗可能發動先發制人的攻擊，「我們不認為自己只能在行動過後才做出反應，我們將依據任何客觀威脅跡象採取行動」。

美方規劃軍事打擊選項

紐約時報引述多名美方官員指出，川普近期已經聽取對伊朗發動軍事打擊的簡報，正認真考慮授權軍事行動，來回應伊朗政權對示威抗議活動的鎮壓。不過川普本人尚未做出最終決定，但已經被告知多項方案，包括打擊伊朗首都德黑蘭的非軍事目標。

另外根據華爾街日報，川普團隊內部已針對必要時如何對伊朗展開軍事行動進行初步商討，並研擬可能攻擊目標清單。一名官員透露，目前討論中的方案包括針對伊朗境內多個軍事基地實施大規模空中打擊。另一名官員則強調，各方對於該採取何種行動尚未達成一致看法，目前也沒有調度任何作戰裝備或兵力的動作。

美方官員同時提醒，這類磋商屬於例行性軍事規劃程序，現階段並無對伊朗動武的具體跡象。

以色列高度警戒

以色列對於美國可能介入伊朗抗議示威保持高度警戒。以色列消息人士透露，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）以及美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）10日進行通話，討論到美國介入伊朗的可能性。美方官員證實兩人確實有通話，但並未揭露具體談話內容。

美國總統川普先前已發出警告，要求伊朗不得對示威者動用武力，並公開強調美國已經準備好提供協助。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
490 2 6322 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／金價刷新紀錄！　強勢上攻
AI生成圖奪上海攝影比賽冠軍！5專業評審竟全沒發現　一招戳破
BLACKPINK Lisa「透視裝」現身金球獎！中空被看光
明27℃全台大回暖　冷氣團掰了
台北101爆歧視！移工看鞋遭酸「那很貴」　賈永婕發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／北海道規模5地震！　氣象廳：深度極淺

快訊／貨車衝進「反伊朗政權」示威人群　傷亡不明

英國開發「新型低成本飛彈」軍援烏克蘭　聚焦抗電磁干擾能力

美部長稱「買格陵蘭」是偉大交易　北約司令曝：中俄船艦頻現蹤

女志工之死引爆示威！　美國土安全部長：增派數百人至明尼蘇達州

伊朗號召全國遊行！替烈士哀悼3天　抵抗美以侵略

日本最新民調！　高市早苗支持率「飆破78%」

打消美國奪占念頭？　德國擬推「格陵蘭北約聯合特派團」

非政府組織：伊朗至少538人喪命　逾1萬人遭拘留

川普要出手干預伊朗了？　擬採取有限度軍事行動

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

Toro唱一半..《雪天使》王宇婕來了！ 　牛奶.坤達謝粉絲沒去大巨蛋看小鮮肉XD

「一定要去！」黃國昌團待華府時間不到1天　錢都由民眾黨負擔

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

肇事畫面曝！男星楊傑宇開車左轉撞斑馬線行人　搶救10天傷重不治

開噴黨內「用全民調還不公平？」　黃國昌：別為私利傷害民眾黨

快閃華府「14日早上回台北」　黃國昌：盼獲第一手可信賴軍購資訊

爆林安可曾問：養樂多在大阪？　陳傑憲笑嘆：不愛棒球還能出國

粉絲拱仔仔脫掉..言承旭：你們是對的　吳建豪薄紗炸胸肌「連阿信都脫了」XD

黃國昌：民眾黨將宣布「9支箭」政見　待藍內部整合才能政黨合作

快訊／北海道規模5地震！　氣象廳：深度極淺

快訊／貨車衝進「反伊朗政權」示威人群　傷亡不明

英國開發「新型低成本飛彈」軍援烏克蘭　聚焦抗電磁干擾能力

美部長稱「買格陵蘭」是偉大交易　北約司令曝：中俄船艦頻現蹤

女志工之死引爆示威！　美國土安全部長：增派數百人至明尼蘇達州

伊朗號召全國遊行！替烈士哀悼3天　抵抗美以侵略

日本最新民調！　高市早苗支持率「飆破78%」

打消美國奪占念頭？　德國擬推「格陵蘭北約聯合特派團」

非政府組織：伊朗至少538人喪命　逾1萬人遭拘留

川普要出手干預伊朗了？　擬採取有限度軍事行動

感情容不下一點沙的三大星座！TOP 1伴侶代表自己品味　有缺陷絕對不行

「LEXUS小改款IS日本上市」超帥特仕車亮相！比台灣便宜超過70萬

快訊／北海道規模5地震！　氣象廳：深度極淺

好冷「3疾病」超容易惡化！　醫：睡再久還是累是警訊

Netflix《星期三》女星側邊挖空「僅靠細線撐」！I字遮重點 金球戰袍激辣

金價衝破4560美元新天價！　伊朗動盪、美就業降溫引爆避險需求

一張船票包吃住玩　郵輪成旅遊達人新選擇

快訊／貨車衝進「反伊朗政權」示威人群　傷亡不明

英國開發「新型低成本飛彈」軍援烏克蘭　聚焦抗電磁干擾能力

健康資訊遭質疑誤導　Google下架部分健康類「AI摘要」

坤達.牛奶挑戰高空特技 　空中倒立秀超壯手臂

國際熱門新聞

濟州空難「75秒對話」曝！機師痛苦悶哼

伏見稻荷大社竹林遭破壞　遊客刻字到此一遊

川普對古巴下最後通牒：達成協議或付代價

美軍神秘武器？傳委國士兵吐血倒地

日餐廳「牆壁夾女屍」老闆長相曝光！

川普要出手干預伊朗了？　擬採取有限度軍事行動

日本最新民調　高市早苗支持率飆破78%

非政府組織：伊朗至少538人喪命　逾1萬人遭拘留

「物價怒火」引爆抗爭！伊朗至少192死

酒吧老闆認了！門被上鎖　多人倒地亡

川普想拿格陵蘭　德國副總理回擊

打消美國奪占念頭？　德國擬推「格陵蘭北約聯合特派團」

英男30年內逼女子「和100陌生男子上床」！

中國禁稀土出口日本　高市早苗抗議：難接受

更多熱門

相關新聞

伊朗變天「誰接班」？專家點名3人選

伊朗變天「誰接班」？專家點名3人選

伊朗大規模反政府示威持續延燒，外界開始揣測，若現在的伊斯蘭神權政府在高壓統治40年後終於垮台，誰會是接班人選？各界專家紛紛向《紐約郵報》揭露有望人選。

美可能干預伊朗　以色列進入高度警戒

美可能干預伊朗　以色列進入高度警戒

以色列計劃3月再攻加薩　就等川普點頭

以色列計劃3月再攻加薩　就等川普點頭

伊朗將爆戰爭？　神秘客押注豪賭

伊朗將爆戰爭？　神秘客押注豪賭

川普強索格陵蘭　丹麥「籌碼盡失」3大原因

川普強索格陵蘭　丹麥「籌碼盡失」3大原因

關鍵字：

伊朗川普以色列北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國道今早事故　全線封閉

帥T網紅爆染愛滋「背長滿藤壺顆粒」！友目睹恐怖畫面

濟州空難「75秒對話」曝！機師痛苦悶哼

月薪3、4萬年輕人「過得像年薪百萬」藏心酸

金山晚間「隨機攔車砍人」！5警受傷

阿信唱一半「要去看劉宇寧」！本人台上秒回應了

美國想要格陵蘭　財經網美曝：對台灣是好事

300萬帥T網紅爆罹愛滋！直播桌上「驚見抗病毒藥」

「一躺下就鼻塞」不是感冒！　醫揭2元凶

旅行10年才知道！室友出國「帶1物邊玩邊丟」

2男性侵醉女還錄影　1人賠45萬換免囚

快訊／今晨7.4℃　下波轉雨時間曝

「大寒」要來了　4生肖翻身起飛

蔡依林曬金唱片神級合照「小S站C位」

《阿凡達》男星0偽裝現身台北街頭

更多

最夯影音

更多
阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！
Toro唱一半..《雪天使》王宇婕來了！ 　牛奶.坤達謝粉絲沒去大巨蛋看小鮮肉XD

Toro唱一半..《雪天使》王宇婕來了！ 　牛奶.坤達謝粉絲沒去大巨蛋看小鮮肉XD

「一定要去！」黃國昌團待華府時間不到1天　錢都由民眾黨負擔

「一定要去！」黃國昌團待華府時間不到1天　錢都由民眾黨負擔

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

肇事畫面曝！男星楊傑宇開車左轉撞斑馬線行人　搶救10天傷重不治

肇事畫面曝！男星楊傑宇開車左轉撞斑馬線行人　搶救10天傷重不治

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面