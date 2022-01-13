車廂貼滿「18禁裸女」海報！南韓老司機懂享受　路人拳頭硬了超怒

▲送貨司機在車廂內貼滿裸女海報。（圖／翻攝自韓網）



記者張方瑀／綜合報導

南韓一名快遞司機日前遭人投訴，原來是他的車廂內側貼滿「18禁裸女」海報，讓路過看到的民眾相當氣憤，認為這會影響附近孩童，但也有不少人認為，投訴人真的管太多。

根據《朝鮮日報》報導，南韓網路社群「Thecoo」近來流傳一組照片，有名網友po文表示，他某天在路上看到一名快遞司機將車停在路邊卸貨，結果他往車廂裡面看去，裡面竟然貼滿了80、90年代的18禁裸女照，「這些不是小照片，而是大張海報，從很遠的距離經過時看得也非常清楚。」

▲網友氣憤地向快遞公司投訴。（圖／翻攝自韓網）



這名網友表示，停車的路段是公寓的大門口，很多孩子上下學都會經過，怕對孩子會有不好的影響，大人看到也覺得不適，所以立刻向快遞公司投訴。快遞公司則回覆表示，對司機的行為給人帶來不便感到相當抱歉，會盡快進行改善和糾正。不過，這名司機似乎還是沒有任何改善，讓這名網友氣得po文大罵。

也有不少網友留言聲援，「這是孩子也會經過的地方耶」、「好險不是在我家門前」、「為什麼非要在工作場合貼這種照片？」但也有人覺得投訴人小題大作，「這是司機的自由吧」、「尊重司機隱私很難嗎？」、「根本就是在找碴」、「這幾張海報根本不會對周圍造成傷害。」

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