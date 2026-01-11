以色列計劃「3月再攻加薩市」原因曝光！　待川普點頭

▲以色列計劃3月要對加薩展開新一輪軍事行動。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

加薩停火恐面臨變數！以色列國防軍（IDF）傳出擬定計畫，預計今年3月針對加薩市發起新一輪軍事行動，要把現有的「黃線」停火分界線向西推移至加薩沿岸地區，進一步擴大以色列對該地區的軍事掌控權。不過這項軍事行動目前仍需美國總統川普點頭。

以色列時報、中東之眼等報導，以色列與哈瑪斯去年10月在美國等各方的斡旋之下達成停火協議，以色列撤退至所謂的「黃線」後方，控制加薩約53%土地。但依據阿拉伯外交人員的說法，儘管停火協議即將進入第二階段，以色列軍方仍擬定對加薩城的軍事行動，理由是未能迫使哈瑪斯解除武裝。

納坦雅胡下令擬定應變計畫

阿拉伯外交人員透露，雖然以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）上月與美國總統川普會面時，承諾會配合推進停火協議，但並不認為他們能夠成功解除哈瑪斯武裝，下令軍方擬定應變計畫。

不過這項軍事計畫能否付諸實行，仍取決於美國。外交人士直言，如果沒有美國的支持，這場行動難以推進。美國目前正積極爭取把去年達成的停火協議推進至第二階段，這一階段目標包括讓哈瑪斯解除武裝。

▼ 加薩市。（示意圖／達志影像／美聯社）