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壯男確診「GG縮小4cm」嚇壞！新冠病毒竄入陰莖　5％男睪丸也萎縮

▲▼內褲,男人,脫褲子,下體,生殖器,陰莖,男性,性功能。（示意圖／CFP）

▲美國男子確診後出現罕見副作用，導致陰莖縮短約4公分。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

美國一名男子在去年7月確診後，出現罕見副作用，導致陰莖縮短了約4公分。醫生表示，確實會有部分染疫男性的陰莖中出現新冠病毒，而這種生理性的影響似乎不可逆，必須靠增長手術才有機會恢復。還有研究顯示，近5％的確診男性有睪丸或陰莖萎縮的問題，還有15％男性出現性功能障礙。

根據《太陽報》報導，美國一名男子在去年7月確診，當時他的病況非常嚴重，康復出院後出現了罕見的副作用。他向podcast節目《How To Do It》表示，「我是一個30多歲的異性戀男子，出院時我有一些勃起功能障礙，經過治療後有逐漸好轉，但我似乎留下了一個永久的問題。」

這名男子提到，「我的陰莖縮水了，在我生病之前，我的（陰莖）在平均之上，不是很大，但絕對比正常大，現在我已經縮小了1.5英寸（約3.8公分），明顯比比平均還要小。」男子表示，醫生說是由於血管損傷造成的永久性傷害，「它對我在床上的自信產生了很大的影響。」

▲▼內褲,男人,性行為,男性,性功能。（圖／CFP）

▲研究指有近5％的確診男性有睪丸或陰莖萎縮的問題，有15％男性出現性功能障礙。（圖／CFP）

根據《世界男性健康雜誌》的研究顯示，有兩名男子在確診之前，陰莖都能夠正常勃起，但在感染7至9個月後，也求醫進行陰莖增長手術。另一項刊登在權威醫學期刊《柳葉刀臨床醫學》的研究指出，有近5％的確診男性有睪丸或陰莖萎縮的問題，還有15％男性出現性功能障礙。

根據倫敦大學學院（University College London）一項針對3400人的研究發現，陰莖縮小是較罕見的狀況。美國泌尿科醫生溫特（Ashley Winter）解釋，確診後陰莖萎縮是因勃起功能障礙導致的骨牌效應（Domino effect），在生病的這段時間裡，陰莖沒有得到伸展，血液沒有進入陰莖，就可能導致萎縮。

溫特說，有研究數據顯示，兩名確診男性出現勃起障礙後進行檢查，結果發現陰莖內有新冠病毒，當新冠病毒進入陰莖血管的內皮細胞時，就會阻斷正常的血液流動，導致陰莖無法勃起。男性也只有因身體因素出現勃起功能障礙時，才會有陰莖變小的風險，若是心理造成的障礙，就比較不會出現萎縮的問題。

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