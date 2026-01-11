　
國際

神秘疾病肆虐古巴！　患者高燒嘔吐「醫療體系快崩潰」

▲▼古巴疾病肆虐，醫院人滿為患。（圖／翻攝臉書格拉瑪省衛生總局）

▲格拉瑪省衛生總局（Dirección General de Salud Granma）去年11月發布當地醫院人滿為患的照片。（圖／翻攝臉書，下同。）

記者吳美依／綜合報導

古巴面臨數十年來最嚴重公衛危機，一種神秘疾病肆虐全島，甚至有報導宣稱1/3人口遭到感染，全國醫療體系瀕臨崩潰，但該國共產政權卻被指控「持續隱匿疫情真相」。

神秘病毒蔓延5個月　醫療體系快崩潰

《太陽報》等外媒指出，患者出現高燒、紅疹、脫皮、關節腫脹、嘔吐及腹瀉等症狀。一些報導指出，古巴已有1/3左右人口染疫，《英國醫學期刊》（BMJ）也將這一波病例激增，形容為該國幾十年來最嚴重的危機。不過，大多數居民卻不知道那到底是什麼，僅以「病毒」稱呼這場肆虐全島的疾病。

古巴首都哈瓦那（Havana）人權運動人士莫魯阿（Manuel Cuesta Morúa）說，大約5個月前，馬坦薩斯省（Matanzas）突然開始出現死亡案例，一名護理師揭露馬坦薩斯省立醫院異常高的死亡人數，卻遭開除並被迫噤聲。

莫魯阿指控，政府掩蓋疫情真相與真實數據，在發布死亡證明時，並未如實提及病毒，「這些死亡案例未被正式認定是病毒所致，反而被列為『自然死亡』。」

與此同時，古巴醫療體系岌岌可危，過去3年已有7萬醫護離職，超過3萬名醫師移民，多家醫院關閉或過度擁擠。馬坦薩斯省一名診所護理師向西班牙《國家報》說，「我們正在死去，這不是謊言。」

▲▼古巴疾病肆虐，醫院人滿為患。（圖／翻攝臉書格拉瑪省衛生總局）

國際關注古巴疫情　政府堅稱沒隱匿

隨著情況惡化，疫情嚴峻程度已引發國際關注。加拿大政府本周宣布，對古巴返國旅客實施健康篩檢及最長7天隔離。西班牙去年12月以「嚴重疫情」為由，呼籲國民避免前往古巴。美國疾病管制中心（CDC）證實，佛州已有149例屈公病患者曾赴古巴旅遊，需要立即行動防止疫情擴散。

儘管如此，古巴政府對疫情的說明甚少。去年10月下旬，公衛官員說全國各地一周內新增1.3萬起發燒病例，在疾病擴散3個月後，終於承認這是一場流行病，但仍拒絕宣布全國進入公衛緊急狀態。

公衛部長米蘭達（José Ángel Portal Miranda）去年10月堅稱，「這些都不是新的、罕見或未知的疾病」，並駁斥隱匿疫情的說法，強調「沒有人能隱藏流行病或死者」。

截至去年12月17日，古巴官方數據顯示52起死亡病例，大多數為兒童，另有逾3.8萬起疑似病例。不過，許多古巴民眾質疑，實際數字遠高於官方承認的數據。

▼古巴長期陷入經濟困境。圖為古巴全國大停電。（資料照／路透）

▲▼ 古巴全國大停電，首都哈瓦那陷入一片漆黑。（圖／路透）

疑為複合型蟲媒病毒　更大危機不只疾病

專家研判，這是一種「複合型蟲媒病毒」（Combined Arbovirus），患者同時感染多種病毒，使得診斷變得非常困難。在古巴的情況中，據信可能包括登革熱、屈公病、奧羅普切熱病毒（Oropouche）等多種病原體，加上H1流感、呼吸道融合病毒及新冠病毒。

民主空間組織（Democratic Spaces）主任利馬（Michael Lima）分析，這場危機並非偶發事件，而是反映出古巴的多年隱患，「這個國家正面臨公共服務體系的全面瓦解，電網長期故障、食物藥品嚴重短缺、衛生服務惡化、垃圾收集系統癱瘓、環境衛生與嚴重社會困境。」去年11月，梅麗莎颶風襲擊古巴造成嚴重水患，汙水及垃圾湧上街道，為蚊蟲孳生創造絕佳環境，疫情進一步惡化。

國際特赦組織也指出，古巴正經歷數十年來最高壓的統治，獨立非政府組織無法自由運作，新聞自由遭受箝制，導致資訊不透明且缺乏問責機制。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

古巴病毒公衛醫療

