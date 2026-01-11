伊朗將爆戰爭？神秘客下注50萬豪賭　曾命中美以開轟海撈487萬

▲圖為以色列士兵。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國加密貨幣預測市場平台Polymarket上的一名神祕客近期再度受到關注，因為此人大手筆下注1萬5517.18美元（約新台幣49萬元），豪賭以色列將在1月31日之前對伊朗發動攻擊。此前，此人過去曾對以色列、美國軍事行動下注，累積獲利超過15.4萬美元（約新台幣487萬元）。

神準預測美以突襲 海撈數百萬

紐約郵報報導，這名神秘客2025年6月在網站註冊創立帳號之後，鎖定以色列對伊朗採取軍事行動進行投注，當時勝率僅14%。帳號才創立沒幾天，以色列與伊朗6月13日就爆發十二日戰爭，其中最大的一筆押注賺進12萬8700美元（約新台幣407萬元）。

值得注意的是，這名神秘客還曾精準預測以色列6月20日空襲伊朗，以及美軍6月對伊朗展開的「午夜重錘行動」（Operation Midnight Hammer）。

神秘帳號改名 再砸重金下注

帳戶目前已改名為Rundeep，依據Polymarket帳號紀錄，針對以色列即將在1月31日之前攻擊伊朗的投注金額為1萬5517.18美元（約新台幣49萬元）。

在過去一周，以色列發動攻擊的勝率只有16%，但隨著社群媒體多則貼文擴散，機率飆升，以色列在月底之前襲擊伊朗的勝率來到35%。