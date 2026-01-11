　
社會 社會焦點 保障人權

詐團濫用AI！偽裝知名中醫拐病患花20萬買藥　北市翁吃到住院

▲刑事局11日預警詐團透過臉書假冒知名中醫師賣假藥，造成病患住院險喪命。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局11日預警詐團透過臉書假冒知名中醫師賣假藥，造成病患住院。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

刑事局近日發現，詐騙集團已由傳統網購詐騙轉向惡意兜售醫藥用品，刻意鎖定病急求醫的民眾下手。詐團不僅在社群平台假冒醫師身分投放醫療廣告，更利用精心設計的「醫囑話術」進行線上問診，誘使患者購買所謂的「特效藥」，從中牟取暴利，卻對服藥後可能產生的健康風險置之不理，甚至延誤病情。

刑事局引援案例指出：北部一名年約70歲陳姓糖尿病患者，於2025年7月在臉書看見一則假冒知名中醫師楊賢鴻名義的醫療廣告，宣稱可改善糖尿病及四肢水腫等症狀。陳姓民眾點擊廣告後，加入名為「中醫養生」的LINE帳號，對方自稱醫師並進行線上問診，隨後推薦購買來路不明的藥品。

▲刑事局11日預警詐團透過臉書假冒知名中醫師賣假藥，造成病患住院險喪命。（圖／記者張君豪翻攝）

被害人信以為真，透過貨到付款方式購買該藥品，收到包裹後發現外包裝雖精美，卻未標示任何藥品成分。對方仍透過LINE指示服藥方式，並聲稱須搭配後續療程才能改善病情。陳姓民眾積極想康復，誤信詐團話術，共分4次購買詐團販售的液態藥品，前後共支付約20萬藥費。

直到去年底，陳民病情不僅未見好轉，水腫症狀反而加劇，最後需住院治療。事後他回撥包裹寄件公司電話查證，卻發現電話無法接通，才驚覺受騙，隨即向警方報案。

刑事警察局分析，詐騙集團近來大量濫用AI科技，能輕易偽裝專業人士身分，透過AI生成虛構醫師形象與販售藥品影片，藉由「白袍專業」形象博取民眾信任。假冒專科醫師高價賣藥的詐騙手法，近期有明顯升溫趨勢。

刑事局呼籲，醫療行為應在實體合法醫療院所進行，民眾切勿僅憑網路社群進行問診、購買藥品。藥品應透過醫師處方或合法藥局取得，對於包裝標示不清、來源不明的藥物，切勿服用，以免延誤就醫時機，對健康造成難以回復的傷害。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

刑事局糖尿病患詐團醫療詐騙

