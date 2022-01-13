美研究：大麻化合物可預防新冠感染　阻止病毒入侵細胞

▲美國一項研究發現，大麻化合物能阻止新冠病毒感染人類細胞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／綜合外電報導

由美國生藥學會和美國化學學會共同出版的《天然產物雜誌》（Journal of Natural Products）日前刊出一項研究發表，其中指出2種大麻化合物可以阻止新冠病毒侵入健康的人類細胞，被認為具有對抗新冠肺炎感染的潛力。

根據《彭博》報導，奧勒岡州立大學研究人員表示，大麻中常見的兩種化合物大麻萜酚酸（CBGA）與大麻二酚酸（CBDA）在化學篩選實驗中被確認具有對抗新冠病毒的潛力。研究顯示，這兩種化合物會結合在病毒的棘蛋白（spike proteins）上，阻止病原體感染人類細胞的一個關鍵步驟。

奧勒岡州大學全球大麻植物創新中心、藥學院與萊納斯•鮑林研究所研究員布里曼（Richard van Breemen）是這項研究的主要作者。他表示，這些大麻素酸在大麻中含量豐富，可以口服，人體使用方面具有很長的安全歷史，並不像四氫大麻酚（THC）一樣必須受管制，而且對預防英國Alpha、南非Beta變異株感染同樣有效。

報導指出，這項研究是在實驗室中測試，並未涉及讓人類服用這些物質，也沒有比較服用化合物的人與未服用者的感染率有何不同。報導補充，火麻（hemp）是大麻植物的一種，也通稱大麻，可作為纖維、食物和動物飼料的來源，其萃取物常被添加到化妝品、身體乳液、膳食補充劑和食品當中。

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