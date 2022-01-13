F-16V飛官失聯第2夜！搜救隊疑發現外套　撈起大量殘骸

記者趙蔡州、黃彥傑／嘉義報導

空軍一架F-16V戰機11日在嘉義東石墜海，陸海空聯合搜救逾24小時，發現飛機輪胎及零件殘骸，但28歲飛官陳奕仍未找到。軍方救援隊12日深夜在失事地點尋獲大量殘骸，運到岸上後光裝袋就花超過5分鐘，其中疑似還發現了一件外套，由於天色昏暗，海軍搜救暫告一段落，13日清晨後會繼續展開搜救。

▲救援隊12日晚間再次找到戰機殘骸。（圖／記者黃彥傑攝）

海軍水下作業大隊人員12日持續乘坐膠筏，前往F-16V戰機失事的水域進行搜救行動，12日晚間10時許移動過程中一度擱淺，所幸順利排除狀況並抵達失事水域，搜索後在現場發現大量殘骸，殘骸經撿拾上船運回岸邊，光裝袋就花超過5分鐘，其中疑似還發現了一件外套。

由於晚間水下的能見度極差，水下作業大隊12日晚間9點45分執行今天最後一次搜索後，搜救行動暫時告一個段落，預計13日清晨5時許才會再執行水下搜救行動。空軍部分將持續投擲照明彈，支援直升機在低空徹夜搜救，海巡署也在堤岸邊設置照明燈照亮海面，希望能有所斬獲。

▲救援隊12日晚間再次找到戰機殘骸。（圖／記者黃彥傑攝）

事件發生後，國搜中心隨即成立指揮中心，指揮陸海空三軍人員、海巡署及民間救難人員持續展開救援，許多熱心漁民12日一大早也自發加入搜救，並在周遭海岸陸續拾獲戰機殘骸。國防部指出，目前已尋獲飛機本體殘骸、輪胎及許多零件碎片，但仍未找到飛官行蹤，搜救行動會持續進行下去。