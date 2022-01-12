F-16V戰隊成軍2個月就失聯！共機又頻來亂　美媒：台空軍大受打擊

▲空軍嘉義基地一架F-16V單座戰機11日下午執行訓練時光點消失，上尉飛官陳奕至今下落不明。（圖／記者林敬旻攝）

記者葉睿涵／編譯

台灣空軍11日發生一架F-16V單座戰機失聯的悲劇。美媒《動力》指出，在中國共機頻頻擾台之際，台灣一再發生戰機失聯的憾事，尤其這次失聯的戰機，出自於剛成軍不到2個月、號稱是全球第一的F-16V戰機作戰隊，因此《動力》認為，本次戰機失聯發生得「真不是時候」，同時也是對台灣空軍的一大打擊。

據《動力》報導，為了強化台灣空防，空軍與美商洛克希德．馬丁合作，將現有141架F-16A/B block20戰機分批升級為F-16V戰機，並在去年11月18日於空軍嘉義基地成立全球首支F-16V戰機作戰隊。當時總統蔡英文親自出席空軍F-16V型機接裝典禮，並擔任大閱官親自校閱成軍部隊。

▲軍方目前已加派人力搜索上尉飛官陳奕的下落。（圖／記者黃彥傑攝）

然而，就在F-16V戰機作戰隊剛成軍不到2個月，空軍嘉義基地就傳出了戰機失聯的消息。機號6650的F-16V單座戰機，在11日下午2時55分由飛行官陳奕駕機起飛，執行例行性訓練任務。豈料，飛機在下午3時26分於嘉義東石外海雷達光點消失，上尉飛官陳奕至今下落不明。

《動力》指出，失聯的F-16V戰機是全世界首支F-16V構型的戰鬥機聯隊，也是台灣空軍的戰機中最先進的一款，然而F-16V戰隊才剛成軍不到2個月就發生憾事，加上台灣自2020年起，就已接連折損6架含F-16A、F-5E在內的戰機，因此這一系列問題除了側面反映出空軍內部存在潛在問題外，也是對空軍的一大打擊。

▲失聯的上尉飛官陳奕家屬抵達現場。（圖／記者黃彥傑攝）

《金融時報》報導，中國自2020年9月起，每個月平均有20天會派出共機擾台，去年10月更出現4天內有149架共機接連闖入台灣防空識別區的前例，因此《動力》認為，F-16V戰機作戰隊這時發生戰機失聯悲劇「真不是時候」。

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