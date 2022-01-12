急搜F-16V墜海飛官！共機仍擾台　趙少康：別再來了

▲F-16V失聯，搜索空軍飛官陳奕。（圖／記者黃彥傑攝）



記者黃巈禾／台北報導

空軍四聯隊機號「6650」的F-16V戰機昨（11日）於嘉義墜海，飛官陳奕上尉失聯待援，然而，有軍事迷發現, 共機今天再度擾台，對此，中廣董事長趙少康12日向北京政府喊話，「讓兩岸官兵過好年，共機別來了」。

臉書粉專《台灣西南空域》指出，共機今（12日）上午進入我西南空域，我空軍在空監控，並分別於上午8時57分、10時52分兩度廣播驅離。

趙少康表示，昨天是111年1月11日，應該是個好日子，卻發生多起不幸，包括龐建國兄墜樓、國軍一架F-16V失聯，連韓國也有一架F5-E失事，過年前發生這些悲劇，真是令人感傷。

趙少康指出，國軍失聯戰機的本體殘骸已經尋獲，但沒發現飛行員陳奕，這兩天很冷，走到戶外就覺得寒風刺骨，陳上尉在海中受凍的痛苦更讓人鼻酸心痛，請大家持續替中華民國優秀的飛行員祈福，讓搜救隊早日帶陳上尉回家。

▲有民眾撿到F-16V戰機殘骸。（圖／記者黃彥傑攝）

趙少康提到，這幾年兩岸緊張，共軍頻繁擾台，國軍為了讓國人平安過年，正在執行春節加強戰備演訓，還要應付共軍侵擾升空驅離，真的辛苦了，過年前夕，我空軍又發生軍機事故，呼籲北京就讓兩岸人民以及雙方官兵都過個好年，共機別再來了，連大家傳統最重視的農曆年都不放過，不但達不到威懾的效果，還會引起人民更大反感。

28歲上尉飛官陳奕昨（11日）駕駛F-16V執行例行訓練，不料在水溪靶場周遭空域以大角度向下高速墜海。國防部立刻投入陸海空人員救援，海軍水下作業大隊晚間9時許加入搜索行列，趁退潮時乘坐2部膠筏前往失事海域，在目標區徹夜潛水搜救。今（12日）一早天亮後退潮，灘地逐漸外露，陸軍空軍同步展開搜救，有民眾即在海上拾獲飛機殘骸。