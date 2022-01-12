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社會 社會焦點 保障人權

陳奕與殉職飛官莊倍源是高中校友　唸官校時曾探視安慰莊母

記者高堂堯／南投報導

國軍上尉飛官陳奕11日駕駛F-16V戰機演練，飛機不幸墜海、人也失聯，目前相關單位正全力搜救中；而陳奕與8年前不幸殉職的飛官莊倍源都是南投中興高中校友，更曾在莊倍源往生後於母親節赴莊家探視莊母、給予溫暖，該校主任教官莊富淦表示，陳奕和許多中興校友一樣，獨立自主且意志堅定、希望協助家計，才能實現飛上青天的夢想，莊母則祈禱陳奕平安歸來。 p>▲失聯飛官陳奕為南投中興高中校友。（圖／翻攝「中華民國空軍」臉書粉專）

▲失聯飛官陳奕為南投中興高中校友。（圖／翻攝「中華民國空軍」臉書粉專）

莊富淦回顧，陳奕在學校表現都非常良好，而報考軍校需經過學校推薦、在學表現審核等流程，「最主要是他本身體能狀況也很不錯！自己也有這樣的想法和決心。」所以他最後才能如願以償考上空軍官校、一圓飛行的夢想。

▲失聯飛官陳奕為南投中興高中校友。（圖／翻攝陳奕臉書）

▲失聯飛官陳奕為南投中興高中校友。（圖／翻攝陳奕臉書）

同為中興高中畢業的莊倍源，在103年時已官拜上校、於雷虎特技小組服務，卻於飛行訓練時不慎與隊友機身擦撞，為免傷及地面民眾、沒有跳傘逃生而於空曠處墜機，英勇殉職。

陳奕於106年就讀空軍官校期間，曾於母親節與中興高中學弟妹到莊倍源家中探視莊媽媽，給予莊母莫大溫暖；莊富淦指出，陳奕在102年高中畢業後就進入空軍官校，至103年莊倍源上校不幸殉職時，他時為官校二年級學生，當時才知道莊倍源是自己的高中學長，也知道母校每年都會辦這樣的活動，因緣際會下就參加了探訪莊媽媽的行列。

▲中興高中主任教官莊富淦出面受訪。（民眾提供）

▲中興高中主任教官莊富淦出面受訪。（民眾提供）

莊富淦說，中興高中每年都有不少同學對於從軍、從警有高度意願，或許跟南投縣的環境有關，每個孩子都希望能減輕家裡的負擔，也把自己照顧好、展現獨立自主的一面。

莊倍源母親今天向媒體表示，看到陳奕失聯的新聞也感到焦急，也不斷向上天祈禱，希望能傳來陳奕平安的消息。

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