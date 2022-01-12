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屏東農業廢棄物佳冬集中場新場啟用　環保局籲勿露天燃燒

▲屏東農業廢棄物佳冬集中場搬新家 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東農業廢棄物佳冬集中場搬新家 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

原佳冬集中場遷移至新集中場位在省道17號轉羌光路旁，將於1月15日正式啟用，目前環保局已設有九如、內埔、南州、東港、潮州、佳冬、林邊及枋寮等8處木質農廢集中場，與九如、內埔、潮州、東港及枋寮等5處農膜集中場。農民如有農業廢棄物處理相關問題，可撥打環保局專線:08-7361441洽詢，請農民多加利用集中暫置場，避免露天燃燒農業廢棄物，以維護縣內空氣品質。

▲屏東農業廢棄物佳冬集中場搬新家 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東農業廢棄物佳冬集中場搬新家 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

環保局表示，為減少農業廢棄物露天燃燒問題，已提供多元農業廢棄物妥善處理方式，如現地代工破碎，目前已有成立16班代工破碎班，補助現地代工破碎修剪後果樹枝葉，破碎後的枝葉可增加土壤肥份，也可減少肥料成本。另推動免費農業廢棄物代清運服務，收運種類為蓮霧、芒果、檸檬、棗子、龍眼、荔枝、番石榴(芭樂)、酪梨與可可等9種每年修剪之果樹廢樹枝葉。並推廣農膜(覆土膠布、白紗網、黑水袋)回收再利用，委託合格清除處理機構協助本縣農民回收農膜，將其再製成塑膠粒原料或次級塑膠品。

環保局指出，透過歷年輔導及補助方案，縣內農業廢棄物露天燃燒情形已大幅改善，統計2021年農業廢棄物妥善處理率長期作物(蓮霧)達89%，短期作物(稻米)達97%，皆創歷年新高。若農民有農業廢棄物處理問題，可撥打環保局專線:08-7361441洽詢。

環保局呼籲，現階段正值空品不良季節，若發現有露天燃燒情形將依空氣污染防制法逕行加重告發處分，處行為人新臺幣1200元以上10萬元以下罰鍰，請農友們務必配合善加利用各項輔導補助方案，以共同維護縣內空氣品質。

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