雲林綠營批焚化爐「只是美化表面」　張麗善：勿惡意扭曲

▲民進黨議會黨團今日於議會總質詢中，以「毒品咖啡包」形容焚化廠轉型，怒指仍會污染水源、空氣，黨團表明堅決反對。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣長張麗善本月11日議會總質詢透露，針對林內焚化爐，縣府委請專家學者、環保團隊協助規畫轉型營運，其中也將轉型處理農業廢料及生質能發電用途，也讓焚化廠爭議再起。民進黨議會黨團今日於議會總質詢中，以「毒品咖啡包」形容焚化廠轉型，怒指仍會污染水源、空氣，黨團堅決反對。

雲林縣長張麗善於11月11日議會總質詢透露，因縣內已具備自主處理垃圾方向與能力，林內焚化廠確定不會燒「垃圾」，縣府委請專家學者、環保團隊協助規畫轉型營運，其中也將轉型處理農業廢料及生質能發電用途。今張麗善再度表示，焚化廠將依聯合國的永續發展指標轉型，生質能園區是一個好的方向，盼回歸專業理性討論，不要把「一根鵝毛變成一隻鵝」惡意扭曲。

民進黨議會黨團總召邱世文以「毒品咖啡包」做比喻表示只是美化表面，縣府所謂將焚化廠轉型生質能電廠政策，就他了解，其實就是要焚燒農業廢棄物，而縣內農業廢棄根本沒那麼多，他高度質疑未來將處理全國的農業廢棄物，同樣是燒廢棄物同樣會產生污染，轉型計畫根本就是包裹糖衣的毒藥。

▲民進黨議會黨團總召邱世文表示，林內焚化廠鍋爐20年前設計，要成為生質園區，必須再花15億元更改鍋爐，還不能保證安全，還要花15億元轉型，人民恐怕難以接受。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

邱世文指出，林內焚化廠鍋爐20年前設計，蒸氣規格為中溫中壓，而現有再生能源法規範鍋爐蒸氣規格必須是高溫高壓，且焚化廠內部分機器設備已老舊損壞，要成為生質園區，必須再花15億元更改鍋爐，還不能保證安全，焚化廠已浪費36億多元人民納稅錢，還要花15億元轉型，人民恐怕難以接受。

雲林縣長張麗善會後受訪則表示，目前全縣垃圾自主處理已有方向與成效，縣府聘請專家學者針對制度法令、環評等方向，配合國家政策、聯合國永續經營等，將焚化廠轉型為生質綠能園區，讓花費龐大的焚化廠變成有價，對民眾、縣庫有利的轉型。

張麗善強調，焚化廠轉型生質能園區並不會處理「塑膠」類農廢，以竹子、筍殼、水稻桿、花生藤等副資材為主，她相信這是往好的方向轉型，但還必須經過環評等程序，且須經環保署、農委會等中央同意，現在一切言之過早，希望大家回歸專業理性討論，不要惡意扭曲與政治操弄，硬把「一根鵝毛變成一隻鵝」。

▲張麗善強調，焚化廠轉型生質能園區，是往好的方向轉型，但還必須經過環評等程序，現在一切言之過早，希望大家回歸專業理性討論，不要惡意扭曲與政治操弄。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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