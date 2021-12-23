年年精進空氣清新水清魚現　台南市環保局致力環境永續願景

▲台南市環保局舉辦2021年年終成果發表會，局長謝世傑帶領大家回顧在新冠肺炎疫情衝擊下，在環境保育各項領域繳出的亮眼成績單。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局23日於藏金閣舉辦2021年年終成果發表會，環保局長謝世傑帶領大家回顧在新冠肺炎疫情衝擊下，在環境保育各項領域繳出的亮眼成績單。

謝世傑局長有信心地表示，面對嶄新一年，將以創新思維、精進策略，從科技執法、資源循環、環境教育等面向著手，持續捍衛大台南環境，達到環保年年精進，空氣清新、水清魚現之永續之願景。

2021年環保局業務成果包括，空品良好日數最佳，藍天日數自2018年76％上升至2021年82％。夜鷹聞臭隊積極出擊，到場時間由平均1.66小時降為0.21小時，查獲污染情事由2.5％，提高為10.2％。啟用聲音照相，全力維護市民環境安寧。建置1314處奉茶站，減少使用瓶裝水。柳營酪農區全區100％畜牧廢水資源化，減輕河川污染。廚餘高速發酵廠啟用，緩減廚餘暫停養豬之衝擊。新冠疫情防疫，消毒作業14942場，消毒面積240.5萬平方公尺（大約16座台南公園），簽署氣候緊急宣言，擬定2030永續發展願景等。

成果展示會場，空、水、廢等科室獲獎之獎牌獎座一字排開，全年的付出與肯定盡在其中。另外，各科室也整合相關業務，以科技執法-時時掌握、資源循環-日日收穫、環教列車-月月啟動、台南環保-年年精進等四大主題，呈現來年的工作規劃、積極作為與目標。

謝世傑局長在報告一年成果之後，引領眾人走訪四大願景展示區並親自說明。一、科技執法：科學儀器監控與維護空品，朝常態化執行並發展智慧化應用。加強科技取締噪音，現有5套設備，111年將新增6套，11套同步運作，全時段照顧市民耳朵。另嗅覺判定員明年亦由（成立）48位增加至100位。抓偷排廢水執法利器也由9套增加到19套，即時啟動污染查緝，打擊犯罪更精準。也將擴充環保局APP的功能，從新增奉茶地圖、空品微型感測器地圖到公廁地圖等。

二、資源循環：全市每年產生1萬噸廢樹枝，將成立廢木料銀行，樹枝再利用，木料做堆肥或舖於裸露地面以減少揚塵及火災風險，也延長掩埋場使用年限。柳營八翁酪農區設畜牧廢水資源化處理中心，預定收集3563頭牛糞尿廢水，減緩河川污染，急水溪氨氮由9.2mg/L降至7.6mg/L。

三、環教列車：全市環境教育設施場所現有17處，2022年將輔導至少3處以上。明年起，將每月舉辦一場環境教育體驗活動，開放市民朋友參加，要透過寓教於樂的參訪與課程，提升大眾環境素養。

謝世傑指出，2022年環保目標願景為，藍天日數以每年0.5％目標邁進。2023年PM10達到50μg/m3，2027年PM2.5達到15μg/m3。2025年重點河川嚴重污染長度比例降至7％，2030年重點河川嚴重污染長度比例降至0％。

謝世傑強調，展望2022年將以「科學、智慧、精準」三大要素開啟環保執法之新頁，維護環境、市容整潔、打造低碳城市是環保局的天職，新的一年裡全局上下將持續為大台南打拼，環保年年精進，民眾有感。