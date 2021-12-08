難忘的佳冬之旅！　高市婦體驗屏東最美的風景

▲枋寮警分局佳冬副所長周耀煌及警員邱鈺翔協助陳婦和家人團圓 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導



高雄市陳姓婦人，與家人搭乘火車參觀屏東縣有名的佳冬鄉蕭家古厝，因走累了在路旁休息，與家人走失，由於沒有帶手機無法和家人聯絡，加上人生地不熟，不知如何是好，幸好遇到一位熱心老師發現帶到派出所協助，她的家人也著急找不到人，透過當地廟寺廣播系統找人，警方聽到聯繫廟方人員，讓她們家人平安重逢。

枋寮警分局佳冬分駐所日前接獲佳冬國小老師報案，指有位婦人在佳冬的觀音亭徘徊許久察覺有異，並上前詢問，表示因身體不適且身上無手機無法聯繫上家屬，因爸帶著她到派出所向警方求助。

佳冬副所長周耀煌及警員邱鈺翔先查看陳婦(60歲)有無傷勢並安撫情緒，得知她與家人從高雄市楠梓坐火車至佳冬參觀著名古蹟蕭家古厝，因身體疲累先在路旁休息，事後找不到家人，沒有帶手機，無法和家人聯絡，加上不熟悉路況走失，幸運遇到熱心的國小老師帶到派出所。

警方事後也從村內寺廟廣播系統聽到她家人著急找她消息，立即與廟方人員聯繫，讓她一家人平安團圓，讓她及其家人事後頻頻感謝警方的協助，並表示真是虛驚一場的佳冬之旅。

枋寮分局長簡彥匡肯定佳冬分駐所同仁積極熱心的服務精神，足為同仁表率！亦呼籲民眾遇有困難需要幫忙，都可以向就近警察單位或撥打報案電話110尋求協助。