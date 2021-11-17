顏寬恒被爆料住七期億元別墅　林俊憲：越看越像連勝文

▲前立委顏寬恒。（圖／記者鄧木卿翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

台中第二選區、基進黨立委陳柏惟上月底遭罷免，中選會訂明年1月投票，國民兩黨分別派前立委顏寬恒、林靜儀披掛上陣，近期兩人房產成為討論焦點，民進黨立委林俊憲表示，自己曾說顏寬恒像2014年的連勝文，現在越看越像，「顏寬恒被爆料平常根本不住中二，住在台中七期，這不就是當年的連勝文住帝寶嗎？」

林俊憲指出，七期是台中市最精華的地段，有能力在這裡置產，財力一定是不得了。但住哪裡、有多少土地其實都不是大家真正在意的地方，「賺錢各憑本事，是這種明明很有錢卻裝作弱勢的操作才讓大家真正不滿。」

對於陳柏惟在罷免期間被質疑名下財產，林俊憲表示，一個30幾歲的年輕人名下有台國產車、一間幾百萬的小公寓，這怎麼看都是一個普通年輕人出社會十幾年後的正常財產，甚至不是那種非常成功賺大錢的，「全台灣像陳柏惟這樣的普通年輕人有幾百萬個？是顏家把自己拖進他們最不應該陷入的戰場裡。」

在顏寬恒的財產被爆出來同時，林靜儀也被爆料有有6筆登記，但是公寓大樓的土地持分，實際上為3間，一個現在自住、一個家人住、一個是正在裝潢準備搬入的新家，林俊憲表示，林靜儀當醫生幾十年，一般想像是收入不錯的職業，居然也比不上顏寬恒的賺錢能力，「所以我認為隨著對手變成林靜儀，財產這題不但不會消失，反而會越來越大。」

林俊憲指出，顏寬恒現在陷入的困境幾乎都是罷免時種下的，而且現在只有中二在選舉，全國都在看，多數辛苦打拚、好不容易買了房子車子的普通人都在看，「只要這些人有一部分跑回家要教訓顏家，投票率拉高，以罷免的結果來看，顏寬恒恐怕不太樂觀。」

▲顏寬恒7期別墅曝光。（圖／民眾提供）