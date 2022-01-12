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研究：新冠病毒在空氣中20分鐘即「喪失90％傳染力」

▲▼Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學共同製作的新冠病毒結構模型,新冠肺炎。（圖／路透）

▲研究指出，新冠病毒在空氣中20分鐘內將失去90％傳播力。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國布里斯托爾大學（University of Bristol）進行一項全球首見的模擬新冠病毒從口鼻呼出後，「氣溶膠在空氣中的生存力」實驗，結果顯示，病毒在進入空氣5分鐘內活性就會大幅下降，大約20分鐘後就會喪失90％的感染能力。研究作者表示，接觸病毒的最大風險是當你靠近某人的時候，突顯社交距離的重要性。

根據《衛報》報導，布里斯托爾大學研究人員開發出的設備，可允許病毒生成任意數量含有新冠病毒的微小顆粒，使其在2個電環之間輕輕懸浮5秒至20分鐘，同時嚴格控制溫度、濕度和紫外線強度等環境。研究主要作者里德（Jonathan Reid）表示，「這是第一次有人能夠真正模擬氣溶膠（aerosol）在呼氣過程中發生了什麼。」

▲▼法國學生回歸校園，使用唾液進行病毒篩檢。（圖／路透）

▲報導指出，這項研究是全球首見可模擬病毒被患者呼出後狀況的試驗。圖為法國學生回歸校園，使用唾液進行病毒篩檢。（圖／路透）

研究顯示，病毒的微小顆粒離開相對潮濕、富含二氧化碳的肺部環境後會迅速失去水分，低二氧化碳則會讓pH值快速增加，2項因素都會破壞病毒感染人類細胞的能力。以低於50％空氣濕度而言，病毒被呼出後的5秒鐘內將喪失約一半的傳染力，接下來5分鐘則降低19％。以90％濕度來說，傳染力下降速度較慢，有52％的微小顆粒在5分鐘後仍具傳染性，但20分鐘後只剩約10％具有傳染力。

里德表示，儘管人們關注在通風不良的空間，病毒可透過空氣傳播數公尺遠，但他認為接觸氣溶膠的最大風險是「當你靠近某人的時候」，因為距離拉遠時，不僅氣溶膠會被稀釋，且病毒的傳染性也會因為飄在空氣中的時間變久而降低。另外，研究發現，空氣溫度對於病毒的傳染性沒有影響，這與人們普遍認為高溫不利於病毒傳播的觀點相違背，不過研究目前尚未通過同行審評。

報導稱，目前為止，科學家對於病毒在為小的空氣飛沫中存活時間的假設，都是將病毒放入一種名為「戈德堡鼓」（Goldberg drum）的密閉容器中，讓容器旋轉，以保持飛沫飄在空氣中，美國研究人員透過這種方法測得3小時後新冠病毒仍有傳播性，然而，這種實驗並不能準確的還原人類咳嗽或呼吸時的真實狀況。

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