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拜託指揮中心呼籲這些人　專家揭「一線曙光到來」時間

記者陳俊宏／綜合報導

桃園機場相關群聚再擴大，11日再增12例本土個案，共累計39名確診。對此，台大公衛預醫及流病所教授陳秀熙要大家做三件事，並拜託指揮中心呼籲，境外移入的接觸者盡量不要出入公共場所，因為Omicron的傳播力實在太強，「走到3月之後，我相信我們一線曙光會來。」

面對本土疫情升溫，陳秀熙11日在《有話好說》節目指出，要步步為營，但不要用過去心態防疫，維持新生活常態之下，避免社區大流行，避免住院和重症，讓醫療量能可以負荷。

▼桃園居民近日排隊採檢。（圖／記者陳煥丞攝 ）

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▲▼桃機爆發群聚，貿東里活動中心里民排隊準備採檢 。（圖／記者陳煥丞攝 ）

陳秀熙呼籲，因此，大家有三件事要做，第一，拜託趕快去打第三劑，尤其是醫護人員、年長者；第二，維持戴口罩等NPI非藥物介入措施，尤其醫院等危險場所 ；第三，他拜託指揮中心呼籲，若身邊有境外移入的家人或朋友，接觸者盡量不要出入公共場所，因為Omicron的傳播力實在太強。

陳秀熙說，「走到3月之後，我相信我們一線曙光會來」，因為有新的Omicron疫苗和新的口服藥物，「歐美國家不會比我們更不緊張」。

陳秀熙表示，台灣已經有這麼好的防疫成績，這次雖然有群聚感染，不斷檢測是找出隱性感染個案的最佳手段，但大家不要因為群聚感染個案一直往上升，就產生心理上的威脅。

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