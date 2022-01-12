WHO警告：新冠不能視為流感　距「地方性流行病」還差得遠

▲美國及歐洲面臨Omicron強襲，感染激增。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

世界衛生組織（WHO）於11日警告，現在把新冠肺炎視為流感一般的地方性流行病（endemic）來治療，言之過早。歐洲緊急事務高級官員斯默伍德（Catherine Smallwood）表示，唯有新冠的傳播穩定且可預測，才能被看成地方性流行病，但目前距此情況「還有很長一段路要走」。

《路透社》報導，斯默伍德談到疫情時指出，「病毒演化迅速，而且還有很大的不確定性，這些都為我們帶來新的挑戰。我們肯定還沒有達到可以把它稱為地方性流行病的階段。」

▲華盛頓大學預測，未來6至8周，一半以上歐洲人可能感染Omicron。（圖／路透）



克魯格指出，歐洲及中亞53國中，只剩下3國尚未通報Omicron病例；2022年第一周，歐洲新增確診數飆破700萬，染疫人數在2周內翻漲2倍。他也提及華盛頓大學的研究指出，「按照這個速率，健康指標和評估研究所（IHME）預測，該地區超過50%人口將在未來6至8周感染Omicron。」

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）於10日表示，由於新冠死亡率下降，可能該是時候改以追蹤流感的方式，監控新冠疫情。這意味著，把新冠當成地方性而非全球大流行（pandemic）的疾病加以救治，不會詳細記錄每個病例，也不會針對所有出現症狀者進行篩檢。

儘管越來越多證據表明，Omicron對上呼吸道的影響比肺部更大，因此引發症狀相對輕微，但WHO仍警告，還需要更多研究來證明此論點。

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