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歐洲淪新冠重災區！法國新增36萬例「再創新高」　義大利暴增1倍

▲▼法國11日通報新增36萬新冠確診病例，再度創下億情以來新高。（圖／路透社）

▲法國11日通報新增36萬新冠確診病例，再度創下疫情以來新高。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

新冠肺炎變種病毒Omicron來勢洶洶，使得全球疫情再度面臨極大轉變與考驗，而歐洲儼然成為重災區，其中推行「疫苗護照」的法國在過去24小時內，通報新增36萬8149起病例，再度創下新冠疫情以來單日新增確診人數的新高紀錄；而義大利的新增病例更是比前1天新增超過一倍，來到22萬532例。

綜合外媒報導，Omicron病毒造成疫苗完整接種者出現「突破性感染」比率大增，篩檢結果也不再準確，法國國民議會、議會下院於當地時間6日通過法案一讀，取消將篩檢陰性報告列入「疫苗護照」（passe vaccinal）參考選項，等於變相強制規定民眾一律須接種疫苗，使得包括首都巴黎的全國各地在內，超過10萬名民眾上街抗議。

然而，法國於當地時間11日再度通報新增36萬8149起確診病例，不僅突破5天前33萬2252例的新高紀錄，過去2天也連續新增超過30萬例，而這一周（7天）的新增平均值為28萬例，具有高度傳染性的Omicron變種病毒已成為法國境內主要的流行病毒株。

法國政府欲推行的「疫苗護照」預計1月中旬上路，民眾若想進入餐廳內用、參加室內活動等，都一律須接種疫苗。

另外，義大利11日也通報新增22萬532起確診病例，相較前1天通報的10萬1762例足足增長一倍，死亡人數也從前一天的227人成長至294人，另外還有185人住進重症加護病房。從2020年爆發疫情以來，義大利累計確診病例高達777萬、累計死亡人數則達13萬9559。

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