英國60%重症者沒打疫苗！　醫曝：未接種者染疫「至少減壽30年」

▲英國目前大部分的重症患者都未接種疫苗。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

英國新冠疫情依舊嚴峻，未接受疫苗注射的重症患者也越來越多。數據顯示，全英國目前被送入加護病房（ICU）的患者，有高達60%從未接種過疫苗，更有ICU醫師透露，他所在醫院的強化治療室（ITU）中，所有感染重症的患者都沒打疫苗，導致這些原本可以再活30年的病患，在染疫後病情惡化成重症死去，形同減壽30年。

據《每日郵報》報導，英國南威爾斯的ICU醫師赫本（David Hepburn）指出，在他所服務的格蘭奇大學醫院中，所有被送入ITU的重症患者都未接受過新冠疫苗注射，「我們這週又有幾名重症患者去世了，他們都是沒有嚴重併發症、原本至少可以再活30年以上的人，所以接種疫苗真的很重要，它不止可以防止病情惡化成重症，還能保住你的性命」。

▲ICNARC數據顯示，英國重症患者未接種疫苗的比例極高。（圖／翻攝自推特／@PaulMainwood）

隨著英國的疫苗覆蓋率擴大，加護病房近期收到的患者已越來越少，然而赫本提醒，人們不能因為看到疫情趨緩就覺得自己不需要再接種疫苗，「沒錯，加護病房接收到的患者開始下降，然而醫院的其他醫療單位卻因為疫情面臨嚴重的人手短缺，大大壓縮了我們進行常規手術和門診的能力，導致無數人延誤診療、病情惡化，這種連鎖反應非常可怕」。

他強調，「在疫情如此嚴重的情況下，接種疫苗不止可以保障個人健康，還能幫助身邊的患者及時獲得治療，我相信這就是接種的最佳理由。」英國全國加護治療審計與研究中心（ICNARC）數據顯示，在Omicron病毒進入英國後，國內重症患者未接種疫苗的比例已飆升至60.8%，顯示未接種疫苗的風險越來越高，因此國民保健署呼籲未接種人士務必要盡快預約疫苗。

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