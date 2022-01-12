　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

掛註銷車牌上路跑給警追　闖紅燈「華麗轉一圈」讓警車卡住了

記者楊漢聲／台東報導

《頭文字Ｄ》藤原拓海附身，有違規駕駛竟然在馬路上「繞圈圈」，讓波麗士大人追不上，台南楊姓男子駕駛車牌被註銷的轎車到台東，被巡邏警車發現，他竟然加足馬力逃逸，還在一處紅綠燈口，繞著其它轎車轉圈圈「繞錐」，讓警車卡住差點追不上，最後還是被警力包圍，吃下6萬多元罰單，附近民眾把監視器畫面PO網，看了神乎奇技的漂移，也直說為了逃命也太超過了。

▲違規駕駛帶著巡邏警車轉圈圈。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲違規駕駛帶著巡邏警車轉圈圈。（圖／記者楊漢聲翻攝）

監視器畫面可以看到，一輛車子停下在路口等紅綠燈變換，這時一輛鐵灰色的轎車，竟然直衝而來，一旁機車瞧見也趕緊騎到路旁，驚奇的一幕來了，轎車不是直衝而過，反而是繞著等紅燈的轎車，來個360度大迴轉，後方追上來的警車見狀，也跟上大轉彎，只是警用休旅車車身長，無法華麗轉身當場被卡住，只能眼睜睜看著轎車又闖過紅燈，呼嘯而去。

▲違規駕駛帶著巡邏警車轉圈圈。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲違規駕駛帶著巡邏警車轉圈圈。（圖／記者楊漢聲翻攝）

這起有如車神附身的案件，是來自台南的楊姓男子，駕駛一部車牌被註銷的轎車到台東，行經市區中興路3段時，被巡邏員警發現要攔車，楊姓男子竟然不聽制止，反而加足馬力逃逸，甚至在紅綠燈口上演驚險大繞圈，只是逃過1次逃不過第2次，隨後在同路段，被趕到的警網攔截，送到派出所開出驚人罰單。包括闖紅燈8件，車牌註銷，危險駕駛等13張紅單，金額6萬6800元，真的要大失血。

巧的是，在2019年7月31號，同一個路口也上演另一場追逐記，當時一名通緝犯為了躲警車，竟然也繞著其它休旅車，和警車大玩繞圈圈，還曾上國際媒體，附近民眾笑說，是不是到這個路口，違規駕駛就會化身騰原拓海，大秀飄移車技。

ET快訊
年輕人不做她來！妹子1年「狂存百萬」　網看職業全跪
F-16V失事！國防部證實：尋獲戰機本體、輪胎
王力宏撂3壯漢「1舉動」有玄機！網看懂：爸媽的願望
明德郵局有確診足跡　北市府證實：1例本土新案
快訊／北市聯醫2護理師染疫　88人採檢出爐
快訊／跟進桃園提早放寒假？　侯友宜回應了
魂斷清水斷崖！19歲騎士撞路攔墜百米亡
快訊／酒駕撞飛一家人1死3重傷　BMW男遭「殺人罪」起訴
龐建國墜樓亡　愛妻「哭腫雙眼」現身殯儀館
獨／王力宏帶3人硬闖吾疆　大安分局回應了
王力宏7天前1句話超毛　李靚蕾怕「被輕生」藏4訊號

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

苗栗職校2生衝爆突　他「怒瞪+比中指」下課遭痛扁！影片被PO網

前新北市議員廖正良收30萬護航違建　二審判刑6年

董娘主動約「住四星級酒店看電視」　保全嗨喊老婆遭告討百萬

斗六300年古剎旁做壞事　他賣海洛因+安非他命市價上千萬

F-16V失事！國防部證實：尋獲戰機輪胎、本體　飛行員仍下落不明

酒駕撞飛一家人詭異巧合曝！車壞了竟能發動...他堅持上路釀禍

甜心議員遭爆「慣老闆」　林穎孟控5前助理誹謗結果出爐

房客在租處輕生變凶宅　房價掉65萬！屋主求償勝訴

媽媽在開車...女兒在後座遭男友猥褻　她崩潰告訴輔導老師

命喪清水斷崖！19歲男新竹騎機車回花蓮　與母親最後通話曝光

《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

摔車畫面曝！3Q陳柏惟「謝票仰倒」慘跌地　林靜儀陪同到院回應了

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

賴薇如爆料茶水婊女星！證據備齊開戰　被罵綠茶婊反擊：妳當小三害別人離婚

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

苗栗職校2生衝爆突　他「怒瞪+比中指」下課遭痛扁！影片被PO網

前新北市議員廖正良收30萬護航違建　二審判刑6年

董娘主動約「住四星級酒店看電視」　保全嗨喊老婆遭告討百萬

斗六300年古剎旁做壞事　他賣海洛因+安非他命市價上千萬

F-16V失事！國防部證實：尋獲戰機輪胎、本體　飛行員仍下落不明

酒駕撞飛一家人詭異巧合曝！車壞了竟能發動...他堅持上路釀禍

甜心議員遭爆「慣老闆」　林穎孟控5前助理誹謗結果出爐

房客在租處輕生變凶宅　房價掉65萬！屋主求償勝訴

媽媽在開車...女兒在後座遭男友猥褻　她崩潰告訴輔導老師

命喪清水斷崖！19歲男新竹騎機車回花蓮　與母親最後通話曝光

「3數字」證明：這地方最危險！洪子仁曝升三級警戒可能性

手機突發警報別慌張！　五大電信業者今16時進行災防訊息測試

苗栗職校2生衝爆突　他「怒瞪+比中指」下課遭痛扁！影片被PO網

王力宏撂3男闖吾彊　鄉民見「梯廳1幕」超衝擊：別嚇人好嗎

酒駕受刑人44%有重度酒癮！酒精鎖執行率低　交通部承諾提高罰則

內有洋蔥...癌末繪師燒盡生命參加最後同人展　謝粉絲一路陪伴

時程獎勵拿好拿滿！西華飯店聰明止損　估將蓋8千坪豪宅

不忍了！頻遭質疑賣地圖利建商　中市府記者會反擊「不容抹黑」

防疫情爆發　黃珊珊：北市先準備好400間專責防疫旅館

半導體需求再創高！法人：國際半導體ETF逢除息可伺機進場

媽拜託哈士奇「去叫姐姐起床」　進房見牠跟著睡成人型超傻眼！

社會熱門新聞

獨／蕾神開轟「已報警」　所長證實：有接到電話

快訊／F-16V失聯！民眾拾獲「飛機殘骸」

快訊／F-16V失聯搜救　發現疑似「未彈射降落傘」

顏清標連任「鎮瀾宮董座」恐生變　戶籍遭檢舉違規

快訊／蘇花和平隧道男口20歲男墜崖身亡

龐建國凌晨4點3度傳「不公不義台灣，我生不如死」

年輕人穿單薄衣物衝武嶺　警找到發抖失溫的他

不是你啦！員警喊「全部趴下」寵物萌狗跟毒蟲主人一起趴地

即／BMW男酒駕撞飛一家人遭殺人罪起訴

一家10口擠破屋遭蛇擾　遭爆擁「千坪土地」

酒店老闆驚曝神祕數字「0760820」　揪出台灣首位連續性侵殺人魔

龐建國今遺體相驗　愛妻「哭腫雙眼」現身殯儀館

賴萬枝性侵女秘書案　判賠43萬餘

桃園休旅車左轉撞遛狗男　柴犬死亡

更多熱門

相關新聞

今晨4長程航班+15確診！王必勝曝：未來3天還有高峰

今晨4長程航班+15確診！王必勝曝：未來3天還有高峰

新冠變種病毒Omicron不斷延燒，中央流行疫情指揮中心宣布，長程航班皆須落地採檢。對此，指揮官王必勝12日上午表示，全面採檢昨日有些混亂，而前進指揮所針對問題修正後，今已有改善，而未來3天還會有一批高峰，不能讓旅客等太久，而今上午4個航班約200人採檢後，又有15人確診， 後送速度及流程相較昨天有極大改善。

大陸女婿賴陽喜行動愛台灣　友善土地堅持無毒農作

大陸女婿賴陽喜行動愛台灣　友善土地堅持無毒農作

北韓證實試射高超音速導彈　金正恩在現場

北韓證實試射高超音速導彈　金正恩在現場

陳奕是「空軍暖男」　學長殉職他送母親節卡片

陳奕是「空軍暖男」　學長殉職他送母親節卡片

F-16V墜海　飛官按無線電斷通話

F-16V墜海　飛官按無線電斷通話

關鍵字：

頭文字Ｄ波麗士台東註銷車牌轉圈繞錐飄移藤原拓海危險駕駛影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／By2再開嗆李靚蕾：又撒謊！　曝光「私訊影片」狠打臉

李靚蕾崩潰　王力宏親曝「闖吾疆3男身份」！

17分鐘私密影片遭外流！　李靚蕾怒轟王力宏

快訊／蕾神震怒！8點開錘「將公開不堪證據」

李靚蕾曝監視器畫面！　王力宏趴門對峙、第3人躲角落

天堂W 2000萬課長被鎖帳號

王力宏一出關就衝突！李靚蕾轟他「帶3陌生男硬闖」：孩子們嚇哭了

李靚蕾曬私訊狠打臉By2妹Yumi！揭「21天沒收到證據」真相

愛挖耳朵恐致癌！名醫「警告3下場」

快訊／李靚蕾控「帶3男硬闖吾疆」嚇哭小孩　王力宏深夜反擊

「三級離我們不遠了！」專家曝這2天是關鍵

台科大「宿舍挖礦王」被校方沒收貨物　他怒告侵佔

Omicron太強！專家：只戴一個外科口罩沒用

有確診者足跡經過　北投明德郵局、小7停業一天

王力宏友人「熟黑道」有前科！李靚蕾崩潰發不自殺聲明

更多

最夯影音

更多
《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑

《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑
休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面