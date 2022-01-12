掛註銷車牌上路跑給警追　闖紅燈「華麗轉一圈」讓警車卡住了

記者楊漢聲／台東報導

《頭文字Ｄ》藤原拓海附身，有違規駕駛竟然在馬路上「繞圈圈」，讓波麗士大人追不上，台南楊姓男子駕駛車牌被註銷的轎車到台東，被巡邏警車發現，他竟然加足馬力逃逸，還在一處紅綠燈口，繞著其它轎車轉圈圈「繞錐」，讓警車卡住差點追不上，最後還是被警力包圍，吃下6萬多元罰單，附近民眾把監視器畫面PO網，看了神乎奇技的漂移，也直說為了逃命也太超過了。

▲違規駕駛帶著巡邏警車轉圈圈。（圖／記者楊漢聲翻攝）

監視器畫面可以看到，一輛車子停下在路口等紅綠燈變換，這時一輛鐵灰色的轎車，竟然直衝而來，一旁機車瞧見也趕緊騎到路旁，驚奇的一幕來了，轎車不是直衝而過，反而是繞著等紅燈的轎車，來個360度大迴轉，後方追上來的警車見狀，也跟上大轉彎，只是警用休旅車車身長，無法華麗轉身當場被卡住，只能眼睜睜看著轎車又闖過紅燈，呼嘯而去。

▲違規駕駛帶著巡邏警車轉圈圈。（圖／記者楊漢聲翻攝）

這起有如車神附身的案件，是來自台南的楊姓男子，駕駛一部車牌被註銷的轎車到台東，行經市區中興路3段時，被巡邏員警發現要攔車，楊姓男子竟然不聽制止，反而加足馬力逃逸，甚至在紅綠燈口上演驚險大繞圈，只是逃過1次逃不過第2次，隨後在同路段，被趕到的警網攔截，送到派出所開出驚人罰單。包括闖紅燈8件，車牌註銷，危險駕駛等13張紅單，金額6萬6800元，真的要大失血。

巧的是，在2019年7月31號，同一個路口也上演另一場追逐記，當時一名通緝犯為了躲警車，竟然也繞著其它休旅車，和警車大玩繞圈圈，還曾上國際媒體，附近民眾笑說，是不是到這個路口，違規駕駛就會化身騰原拓海，大秀飄移車技。