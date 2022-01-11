宜縣增6處疫苗快打站　打第1第2劑贈200元超商禮券

▲宜蘭11日加開6處快打站，至31日前，打第1第2劑，贈200元超商禮券。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

有鑒於COVID-19變異株Omicron於國際間迅速蔓延，日前宜蘭縣曾新增一處確認者足跡，縣府團隊已完成環境清消，相關人員採檢皆為陰性。為防堵疫情擴散，宜蘭縣長林姿妙已指示衛生局加開6處快打站，呼籲民眾積極接種疫苗，包括宜蘭火車站行口廣場、宜蘭市慈濟接種站、羅東鎮農會、員山鄉慈惠寺、五結鄉慈濟接種站、冬山鄉鹿埔接種站，打第一劑或第二劑疫苗民眾，在31日前，還可額外獲得200元超商禮券，縣府也請民眾踴躍接種，提高群體保護力。

林姿妙宣布，宜蘭縣各醫院及長照、安養、精神照護、護理機構自1月8日起至24日止，暫時停止探視。同時，中央也宣布民眾不分室內室外，無論拍照、唱歌或運動等場合，除少數例外情形外，務必全程佩戴口罩；民眾進出任何場所一定要落實實名制，並且在出入口量測體溫及進行手部消毒。而宜蘭縣政府也持續加強並落實對防疫旅館及防疫專車之管理，照顧並保護日益增加的歸國遊子。



目前中央流行疫情指揮中心宣布，第三劑施打間隔縮短為12週（84天），衛生局已陸續規劃依疫苗種類提供快打站，供民眾隨到隨打。林姿妙呼籲已接種兩劑COVID-19疫苗且間隔滿12週（84天）以上之滿18歲民眾，應儘速接種第3劑。民眾可多加利用「疫苗防治一網通」（https://antiflu.cdc.gov.tw/）疫苗地圖，查詢施打合約院所的門診時間及種類，或上宜蘭縣政府衛生局網站（https://www.ilshb.gov.tw/）查詢。

另外，為提升民眾接種意願，尚未完成第一劑或第二劑疫苗施打的民眾，與合約醫療院所預約後，依照排定的時間、地點前往施打，在1月31日前，還可額外獲得200元超商禮券，縣府也請民眾踴躍接種。

林姿妙縣長提醒，國內疫情升溫，民眾務必遵守各項防疫規定，落實勤洗手、戴口罩、保持社交距離等行為；也請踴躍接種疫苗，以提升群體保護力。海外歸國的遊子們，也請務必遵守各項防疫規定，若出現不適症狀，請立即通報相關單位並就醫。相關防疫資訊可參閱疾管署網站，或運用Line搜尋官方帳號「疾管家」、「@taiwancdc」，可即時獲得防疫訊息；亦可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001-922）、或宜蘭縣政府為民服務專線1999諮詢。