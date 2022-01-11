桃園又1小學停課！臨時通知「提早放寒假」　家長嘆：還是躲不過

▲學校突通知家長帶孩童回家。（圖／翻攝自FB爆料公社）

記者施怡妏／綜合報導

桃園機場群聚案持續延燒！今（11日）公布本土新增12例確診，桃園地區多所學校也因應疫情停課，學生提早放寒假，一名家長表示，小孩就讀桃園某國小，今日下午接到學校臨時通知，請家長帶小孩回家，從今天起開始停課放寒假，一路停到年後開學，「終於…還是躲不過啊！」

該家長在臉書「爆料公社」發文，接到學校臨時通知，請家長帶小孩回家，從今日起開始放寒假，「本來明天要考試的啊，終於…還是躲不過啊」，也不忘替桃園人抗疫打氣，「中壢加油，內壢加油」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他貼出學校現場照片，許多家長在校門口接小孩，學生們坐在校門口，提著大包小包的物品等家長來接，結束本學期的最後一天。

貼文一出，網友們紛紛留言，「去年的寒假有夠長重演」、「健康比較重要」、「桃園目前真的很緊張，希望大家都能平安」、「直接放寒假了」、「快過年了又來一波要搞死誰啊」、「加油，雖然再來一次，但是大家可以做的更好」。

▲桃園市國小，提早一週放寒假。（圖／翻攝臉書）

另外，桃園市長鄭文燦也宣布，桃園市國小提早一周放寒假，1／14最後一天上課，家長可請防疫假。

鄭文燦表示，「因為有3個國小同學確診，市府考量到4個因素，提早停課放寒假。四項因素分別為：入境確診個案不斷累計，春節前風險高、本周五國小期末測驗全數結束、國小學童目前沒打疫苗、目前看實證案例，國小案例會互相傳染，有同班、跨班的課外活動等，因此教育局、衛生局商量，原定1/21放寒假，改為1/14最後一天上課。」