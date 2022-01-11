照服員照顧的確診夫妻「是中壢某食品廠員工」！鄭文燦：匡列中

▲桃園市長鄭文燦說明疫情。（圖／記者沈繼昌攝）

記者陳羿妏／桃園報導

桃園機場群聚感染持續擴大，國內今（11日）新增12例本土，桃園有9例。桃園市長鄭文燦稍早在防疫記者會上，針對照服員傳染鏈說明最新狀況；他提到，今日有2起職場感染事件，一是照服員乾妹（案17507）任職的某電子廠再增4名同事確診，二則是照服員照顧的家庭中，一對夫妻（案17470、案17574）在中壢某食品廠工作，相關人員匡列中。

根據疫調，照服員（案17472）的乾妹妹（案17507）任職中壢某電子廠，今再增4名同事（17535、案17569、案17576、案17577）確診，指揮官陳時中也緊急宣布該電子廠立即停工，同時將接觸者280人全部送往中南部集中檢疫所收治。

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另外，照服員照顧的家庭目前有5人確診，先是指標個案未滿2歲童（案17416）、 媽媽（案17470）、大伯（案17471）確診，今日則是爸爸（案17574）、姊姊（案17575）染疫。

對此，桃園市長鄭文燦指出，照服員照顧的該家庭中，一對夫妻（案17470、案17574）在中壢某食品廠工作，目前相關人員匡列中。

▼桃園中壢某電子廠停工。（圖／記者沈繼昌翻攝）