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居服員乾妹4同事染疫　中壢某電子廠280人送中南部檢疫所畫面曝

記者沈繼昌、林冠吟／桃園報導

桃園群聚案持續擴大！桃園機場手推車工作員案17473與居服員案17472關聯持續擴大，其中居服員的乾妹妹案17507確診，其所在職的中壢某電子廠11日也新增4名同事染疫，總計已有5人確診。指揮官陳時中緊急宣布該電子廠立即停工，同時將接觸者280人全部送往中南部集中檢疫所收住，而最新畫面也曝光了。

▲▼桃園中壢電子場停工。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園中壢電子場停工，280人急送中南部檢疫所進行隔離作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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由於桃園機場全劇案持續擴大，11日新增12例本土除3案與北市聯醫有關，其餘9案都與桃園相關，其中機場手推車工作員與其居服員妻子相關確診個案增加。指揮中心指出，該名居服員照顧案家增加2人確診，為該家庭指標個案的父親與姊姊，姊姊未滿5歲，居服員兒子安親班同學的母親確診；另居服員乾妹職場則增加4名人員確診，該地為桃園某電子工廠，即起停工，並且進行集中檢疫，而員工整理自身家當前往檢疫所檢疫的最新畫面也曝光了。

從畫面中可以看見不少員工拖著行李箱，接受身穿防護服的工作人員指引，準備陸續前往檢疫所檢疫，桃園市長鄭文燦指出，這群接受隔離員工預計將送往中南部的檢疫所進行隔離。

鄭文燦指出，此次將針對廠區可隔離範圍進行擴大採撿，除了少數已居家隔離外，這次全數送往中南部集中檢疫所進行隔離，主要隔離人員包含員工與其同住家人共280人，希望確保職場安全。鄭文燦表示，由於未來入境確診人數必定很再增加很多，醫院將很快滿載，因此把部分集中檢疫民眾送往中南部，至於入境安檢結果卻認為陽性結果的，除送往桃園醫院外，也會送往鄰近縣市醫院。

▲▼桃園中壢電子場停工。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼桃園中壢電子場停工。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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