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時常肩頸痠痛伸展脖子　32歲女醒來崩潰「突然無法說話走路」

記者李振慧／綜合報導

英國32歲女子法瑞爾(Helen Farrell)伸展脖子後突然覺得後腦疼痛，以為自己只是頭痛的她，隔天中午醒來驚恐發現自己無法移動也無法正常說話，被緊急送到急診，沒想到竟然因為伸懶腰導致中風。

來自黑潭(Blackpool)的女子法瑞爾表示，醒來時她感到耳朵一陣劇痛，「一陣響亮的嗚嗚聲，就像耳鳴一樣，我試圖站起來，但發現自己不能走路也無法說話，病得非常嚴重」，後來得知她罹患椎頸動脈剝離，常發生在運動或伸展時，不小心撕裂連結大腦的主動脈導致中風。

法瑞爾表示，身為歌手的她因為長期有肩頸痠痛問題，被按摩師建議可自行在家做伸展動作，去年11月11日她伸展後突然感覺脖子一陣疼痛，以為是偏頭痛的她雖然吃了止痛藥，然而隔天疼痛仍在持續，中午小睡一會醒來發現自己突然無法動彈。

法瑞爾就醫治療後，雖然說話與走路能力恢復，可是卻嚴重影響到歌唱能力，使得她只能把所有預定好的工作全部推掉，損失約英鎊7,000元（約台幣26萬元），她無奈表示，「感覺我好像從來都不會唱歌一樣，聲音聽起來很虛弱，也很難控制」，現在她正在努力復健，希望能早日重拾以往的歌唱功力。

▼女子伸展完後突然中風。（圖／示意圖／達志影像）

肩頸痠痛。（圖／達志示意圖）

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