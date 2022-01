英國首相再爆醜聞！全國封鎖防疫　他嗨邀40員工官邸喝酒開趴

▲英國首相強生竟邀請100多名員工到唐寧街官邸舉辦派對。(圖/達志影像)



記者張方瑀/綜合報導

英國首相強生(Boris Johnson)近來陷入防疫醜聞,有媒體接獲獨家消息指出,他在2020年全國第一次實施新冠肺炎封城措施時,竟然邀請100多名員工到唐寧街官邸舉辦「自帶酒水」派對,完全無視當時嚴格的防疫措施。

英國獨立電視台(ITV)報導指出,首相首席私人秘書雷諾茲(Martin Reynolds)在2020年5月20日向唐寧街100多名員工發送一封電子郵件,信件內容寫著,「在經歷一段非常繁忙的時期之後,今晚最好能充分利用這美好的天氣,在唐寧街10號花園喝幾杯和社交距離無關的飲料,這是件非常美好的事,請在下午6點開始加入我們,並自帶酒水。」

An email shared exclusively with ITV News provides the first evidence of a party on May 20, 2020 in the Number 10 garden - when the rest of the country was banned from meeting more than one other person outdoors https://t.co/yRtbPqrwGS pic.twitter.com/GtwSBZIyIr