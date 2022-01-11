英國首相再爆醜聞！全國封鎖防疫　他嗨邀40員工官邸喝酒開趴

▲英國首相強生竟邀請100多名員工到唐寧街官邸舉辦派對。（圖／達志影像）



記者張方瑀／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）近來陷入防疫醜聞，有媒體接獲獨家消息指出，他在2020年全國第一次實施新冠肺炎封城措施時，竟然邀請100多名員工到唐寧街官邸舉辦「自帶酒水」派對，完全無視當時嚴格的防疫措施。

英國獨立電視台（ITV）報導指出，首相首席私人秘書雷諾茲（Martin Reynolds）在2020年5月20日向唐寧街100多名員工發送一封電子郵件，信件內容寫著，「在經歷一段非常繁忙的時期之後，今晚最好能充分利用這美好的天氣，在唐寧街10號花園喝幾杯和社交距離無關的飲料，這是件非常美好的事，請在下午6點開始加入我們，並自帶酒水。」

An email shared exclusively with ITV News provides the first evidence of a party on May 20, 2020 in the Number 10 garden - when the rest of the country was banned from meeting more than one other person outdoors https://t.co/yRtbPqrwGS pic.twitter.com/GtwSBZIyIr — ITV News Politics (@ITVNewsPolitics) January 10, 2022

據了解，當時約有40名員工聚集在唐寧街花園參加酒會，其中包含強生和他的妻子凱莉（Carrie Johnson）。當時英國正實施嚴格的防疫封城措施，僅開放二名同住親友戶外群聚，且必須保持2公尺社交距離，校園尚未開放，酒吧、餐廳維持關閉，社交活動也受到嚴格限制。

此醜聞讓強生的首相職位再度受到挑戰，工黨怒批，「強生完全不尊重他替其他人制定的規則。」蘇格蘭民族黨則稱，這封電子信件的內容讓人完全無法容忍。目前政府高級官員格雷（Sue Gray）正在對政府於防疫期間違規舉辦派對進行調查，據了解至少有5項活動受到指控。

強生領導的保守黨在最新民調中失去領先地位，甚至在去年12月的國會補選中落敗，再次加大了要求政府改革的壓力。英國官方8日公布，該國新冠肺炎死亡人數超過15萬人，為歐洲第二多，僅次於俄羅斯。

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