南投消防局、竹山高中舉辦大量傷患和山域救援演習

▲南投縣消防局第三大隊辦理119擴大防火宣導暨大量傷患演習（下同）。（圖／南投縣消防局提供）

記者高堂堯／南投報導

1月19日年度消防節將屆，南投縣消防局為提升消防人員機動性與災害搶救能力，並在狀況危急、時間緊迫下能以「安全」、「快速」、「有效率」完成任務，日前舉辦擴大防火宣導暨大量傷患演習；演練項目包括越見沉重的山域事故救援，以及防震、火災搶救等，展現消防救難人員保障民眾生命財產安全的強化訓練成果。

本次演練5日下午在竹山高中舉辦，由消防局副局長陳興傑主持，消防局第三大隊救災菁英，結合台電、自來水、天然氣、鳳凰志工、交通人員等協力單位實地演練；演習項目有防震演練、建築物火災自衛消防編組演練與火災搶救、車禍救助與大量傷患救援山域事故救援4大項。

演習模擬內容為竹山高中因地震引發學校廚房火災，員工發現後立即啟動自衛消防編組應變機制，迅速報案，隨即由滅火班人員立即到場進行滅火及避難引導，全面佈署水線射水迅速撲滅火勢、搶救受困學生；地震也導致地面隆起致車輛追撞、民眾受困車內，消防人員緊急使用器材破壞車體展開搶救，引導受傷人員至檢傷區醫治；轄內登山步道崩塌狀況，也派遣相關救助人員示範山難救助演示，由山難搜救人員以滑降方式將受傷遊客救援下山、實施CPR等。

陳興傑表示，這次演習展現災難發生後，竹山高中師生進行疏散避難演練，包括初期火災搶救、大量傷患搶救，以及車禍救助和山難搜救的努力，以及南投縣消防人員平時訓練成果；而近年政府採取山林開放政策，登山健行風氣漸盛，經統計109年計有68件山域事故、110年截至10月計有44件，本次演練特別呈現山域事故救援相關裝備器材與救援技術，各方面都有顯著進步。