消防生力軍報到！　台南市舉行新購車輛校閱儀式

▲台南市耗費1億4222萬元，汰換雲梯車2輛、水庫車4輛、水箱車3輛及化學車3輛，並舉行校閱儀式，由消防署長蕭煥章（右2）及台南市長黃偉哲擔任校閱官，彰顯中央與地方救災一條心的態度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

內政部鑒於地方財政有限，為提升全國消防救災量能，進行「汰換老舊消防車輛中程計畫」，合併2021年台南市預算總計1億4222萬，汰換雲梯車2輛、水庫車4輛、水箱車3輛及化學車3輛，於安平區舉行校閱儀式，由消防署長蕭煥章及台南市長黃偉哲擔任校閱官，彰顯中央與地方救災一條心的態度。

消防署長蕭煥章，對台南市汰換老舊車輛裝備、擴充消防人力、架構CCIO指揮體系的執行成效表示肯定，特別頒贈感謝狀，感謝黃偉哲市長、李明峯局長對中央政策的積極配合。蕭煥章署長強調，消防人員肩負重要且關鍵的防災與搶救工作，消防署會努力在政策、裝備、人力規劃等面向持續進步，做第一線同仁的堅強後盾。

市長黃偉哲表示，汰換消防車輛是維持消防戰力很重要的一環，從採購、維護到使用安全無一不是消防局力求精進的方向，感謝消防署這幾年的各項補助計畫，也感謝台南市議員們對消防工作的支持，加速了台南汰換15年以上老舊消防車輛的腳步，市府也會全力配合，為提升台南市的搶救品質而努力，也期待市民朋友能優先禮讓消防救災及救護車輛，配合災害現場的管制措施，支持各式消防搶救工作。市府也特別為遠道而來的來賓準備了具「台南味」的小禮物，讓蕭煥章署長和同行來賓能帶回暖心的在地農情。

消防署蕭署長於車輛校閱儀式前與台南市消防局人員進行座談，瞭解基層同仁需求後，會來協助爭取經費改善台南消防人員安全與福利。台南市消防局長李明峯表示，目前所有採購案從性能、器材、內裝到驗收都邀請使用單位親自參與，確保購置車輛能最大程度滿足使用需求。消防局在車輛、裝備及訓練上仍持續在進步，守護市民的生命財產安全，我們責無旁貸。

2021年新購車輛包含化學車、雲梯車、水箱車及水庫車。化學車搭載one-seven泡沫系統，滅火效果好，且泡沫液與用水量少，可快速降溫，保護搶救人員安全。雲梯車設有腳架遙控裝置，35秒即可完成自動平衡，大幅提高昇梯效率，搭配直覺化的控制介面，可完整掌握操作狀況。

2021年度水箱、水庫及化學車均使用高載重、高扭力的歐系六期環保引擎，以電腦化操作面板搭配德製幫浦與自動穩壓系統，車身引進與國際消防大廠同步的打造工藝，採模組式鋁擠結構並使用沉頭螺絲鎖固，這種工法除避免人員碰撞受傷外，更可以保留設計彈性，在變更車內空間配置時，無需破壞既有結構，確保車體強度及耐用性，歐洲驗證使用超過30年。

水箱及泡沫箱採用HDPE材質，輕量、抗震、無金屬疲勞且終身防鏽。供水主配管採金屬與軟管的複合式設計，降低震損風險，延長管線耐用性。今年更是首度購置單艙雙排式水箱車，在安全、適法及空間利用上全面升級，往後屆齡之車輛也將以此標準逐年汰舊換新。值得一提的是，今年也特別將第二預備電源納入採購規劃，此系統安裝在分隊車庫中，可對車上所有電力設備統一充電，且在車輛發動後自動彈開，大幅增加器材養護的便利性。