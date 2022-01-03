快訊／台南市中西區民宅火警　消防人員救出5人2送醫

記者林悅／台南報導

台南市中西區府前路一段85巷内處民宅，3日下午5時31分許發生火警，消防局據報出動3梯次20多部消防人車前往搶救，現場火勢很大，消防人員全力射水搶救，並冒險救出5名民眾，其中2人受傷以救護車送醫，目前消防人員正全力搶救滅火中。

▲台南市中西區府前路一段85巷内處民宅發生火警，消防局據報出動20多部消防人車前往搶救，消防人員救出5人，其中2人受傷以救護車送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119勤務中心，於3日下午5時31分許據報，台南市中西區府前路一段85巷內民宅發生火警，消防局出動中正分隊、公園分隊、南門分隊、和緯分隊、大橋特搜分隊、崇善分隊、德興中隊、東門分隊、永華分隊、第七大隊等各式消防車20多部前往搶救。

消防人員到場發現有民眾受困屋內後方廚房位置，消防人員除接駁水帶射水搶救，並在屋後方布水線，防止火勢擴大燃燒外，並冒險進入火場搜救，救出3位民眾，其中有2人由救護車送醫，另1人未送醫；另外還有2名民眾在屋頂待救，由消防人員設法接近救援，將其引導脫困。

火勢在消防人員搶救下，在下午5時56分許控制，下午6時許火勢撲滅，目前進行殘火處理中。初步勘查起火的是 2樓磚造房子，燃燒面積約45平方公尺。起火原因及財物損失由消防局調查處理中。