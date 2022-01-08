屏東九如巴轆公園對面整排鐵皮屋惡火　19戶全毀9人無家可歸

▲九如巴轆公園對面8日中午發生大火 。（圖／民眾提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣九如鄉台三線巴轆公園對面的店家與住戶，8日中午發生火警，過程爆炸聲不斷，造成1人肢體燒燙傷送醫；屏東縣政府消防局出動大批人員及消防車滅火，經近小時完全撲滅，但有20戶受到波及，其中19戶全毀，財產損失估計超過2千萬元，而有5戶住家9個人無家可歸，公所協助安置。相關起火原因還待調查。

屏東縣消防局於今天中午12時26分接獲九如鄉巴轆公園對面鐵皮屋火警，出動九如，里港，屏東，長治，特搜、鹽埔，屏二、高樹，內埔，潮州、南州、竹田分隊，共計出動各式人車22車45人，現場由第一大隊副大隊長楊景雄指揮，到達現場後，九如救護車發現一名張子自行逃出火場，經了解，發現他意識清楚，肢體燙傷，後送義大醫院醫治。

由於火場地點，鄰近兩家輪胎行，火勢延燒相當迅速，傳出爆炸聲響，讓民眾心驚聚集關心，一度造成台三線路段封閉，車流回堵。

九如鄉民代表會主席藍聰信獲悉趕往現場了解；而原計畫到屏東市參加宴會的鄉長張振亮剛好經過，立即下車協助，提醒附近住戶趕快離開避難。

經清點，這場火警造成20戶受損，其中19戶全毀，包括有輪胎行、洗車行、檳榔攤、倉庫及5戶住家，財物損失超過2千萬元；鄉公所已協助其中5戶災民安置，給予必要協助。