表揚防疫衛生、消防、志工人員　黃偉哲上任3年打造台南為宜居幸福城市

▲台南市政府辦理「三年有成•防疫第一」感恩表揚活動，市長黃偉哲頒發表揚狀給參與防疫工作人員，並說明上任3年打造台南成宜居幸福城市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府今24日於水交社園區辦理「三年有成•防疫第一」感恩表揚活動，市長黃偉哲頒發表揚狀給參與防疫工作人員，表達對這1年堅守崗位、守護台南市的工作人員的敬意與謝意。

24日受表揚的人員，包含衛生局及消防局人員，是防疫工作的兩大主力，衛生局人員負責防疫的疫調、追蹤、清消還有疫苗接種，而消防局的人員更是肩負載送疑似感染病患到醫院的重要工作；此外，還有學校的防疫志工，與學校老師一同努力維護校園健康，保護學童，多虧這些工作人員與市民的共同努力，才能讓台南疫情不擴散，交出漂亮防疫成績單。





除了防疫工作之外，黃偉哲也特別感謝他上任3年期間的市府團隊，3年前他首次擔任市長，期望可以將台南打造成宜居的城市，不僅保留文化古都傳統，更朝向科技重鎮邁進，推動南科與沙崙雙引擎計劃，並以此為中心推動各式建設，要將台南打造成繁榮又宜居的幸福城市。



黃偉哲也說，在市政推動上他盡量注重城鄉平衡發展，且不只是注重高大上的建築或建設，更重要是與民眾生活息息相關的部分，包括道路整建、路燈整修維護以及防洪治水。大的建設方面，他積極推動南科三期、沙崙智慧綠能科學城等，希望在台南打造完整且永續的高科技產業鏈，促進城市繁榮造福更多市民。



24日活動除頒獎表揚防疫有功人員，現場更由衛生局長許以霖代表市府，向府城區市民說明近3年來區域施政建設及市政成果。市議員周麗津、陳怡珍、Ingay Tali穎艾達利、呂維胤、李啟維、沈震東、蔡旺詮、王家貞等皆到場共襄盛舉。



台南市政府2019年起，在府城地區投入86.16億元，計辦理24件新闢道路及拓寬工程、9座橋樑興建及改建與58件路平專案，改善道路長度達40.8公里。此外，在治水防洪部分，市府近3年投入42.81億，完成36件區域排水及雨水下水道改善工程、5件抽水站新建及機組更新、2座滯洪池闢建，估計可減少淹水面積達1000公頃，打造韌性防洪城市。



今年疫情衝擊全台旅宿業，但台南的旅宿業仍然穩步成長，業者家數、成長率及住宿率均為全台第一，更在疫情紓緩後迎來觀光人潮大爆發。台南市府也加緊興建9座立體停車場，滿足民眾停車需求。





同時，為了讓歷史悠久的府城區同樣享有便捷的生活，促進區域的繁榮發展，南市府開辦北外環道路建設工程、推動智慧停車計費系統設置以及安平跨港大橋新建等，為了讓文化古都邁向國際，促成堆動安平港國際遊艇城開發計畫，讓更多國家看見台南。



為了打造讓市民宜居的環境，南市府也致力於提供在地更多元、優質的育兒資源，包括在安平區、東區及南區設立3座親子悠遊館，以及在安南區、東區、安平區設立共4處社區公共托育家園。在照顧長者部分，今年安南區銀髮優活園區開幕，為台南市的首座銀髮悠活園區，黃偉哲更期許園區成為台南優質高齡友善服務的示範新指標，滿足在地高齡長者安居樂活、終生學習及就近使用長照服務的需求。