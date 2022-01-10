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金山警酒駕殺手「連3天抓到6件」　分局長林詮峰親督強力取締執法

▲金山警酒駕殺手「連3天抓6件」 分局長林詮峰親督強力取締執法。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲警員張瑋哲、賴富維在8日晚上執行巡邏勤務時，發現許男駕車飄移不定被攔下，呼氣酒精濃度達0.53毫克。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府金山警分局針對酒駕強力執法，連續3天查獲6件酒駕，其中3件酒測值未達公共危險罪標準，依道交條例告發。8日晚上金山警執行巡邏勤務時，發現許姓男子駕車飄移不定被攔下盤查，警員聞到他身上有酒味，對他實行酒測，酒測值達0.53毫克，訊後依涉犯《公共危險罪》移送基隆地檢署偵辦。

金山警交通分隊警員張瑋哲、賴富維在8日晚上8時許執行巡邏勤務時，發現許姓男子（50歲）駕駛自小客車，行駛時車身似乎飄忽不定，警員懷疑有酒駕上前攔查，實施酒精測試後，酒精濃度達0.53毫克。據了解，許男坦承早上及中午分別喝了3罐及2罐330毫升裝的啤酒，傍晚從基隆返回金山住家途中，不料被警方攔查，因酒精濃度超標被警方移送法辦。

▲金山警酒駕殺手1周查獲5件 未繫安全帶遭攔下「渾身酒味」慘了。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲警員吳棟梁、吳佳容6日凌晨執行巡邏勤務時，發現黃男騎乘機車在停等紅燈時，超越停止線遭警方上前攔查，呼氣酒精濃度竟高達0.82毫克。

金山派出所警員吳棟梁、吳佳容6日凌晨2時53分執行巡邏勤務時，發現黃姓民眾騎乘機車在停等紅燈時，超越停止線遭警方上前攔查，靠近時發現黃男身濃濃酒氣，隨即進行酒測，呼氣酒精濃度竟高達0.82毫克。

金山警交通分隊警員鍾承珉則於7日上午7時許交整中，也在陽金公路發現黃姓民眾駕駛自小客車前往台北市，因未繫安全帶遭警方上前攔查，警員聞到黃民身上酒味，經實施酒測，酒測值0.35毫克超出標準值。

▲金山警酒駕殺手1周查獲5件 未繫安全帶遭攔下「渾身酒味」慘了。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲警員鍾承珉於7日上午交整中，黃男駕車因未繫安全帶遭警方上前攔查，酒測值0.35毫克超出標準值。

為貫徹新北市警局長阿仁哥嚴懲酒駕的理念，自2021年12月31日起金山警分局規劃連續4次的取締酒駕大執法，至今10日計動用警力達162人，總執勤時數達30小時以上，查獲酒後駕車計10件，其中依公共危險罪移送5件；告發違規噪音車輛計25件，成績斐然。

金山警分局長林詮峰呼籲，酒後駕車的當事人多半抱持僥倖心態，認為飲酒不多或是距離很近，不會發生交通事故或是遭到攔檢，警方對酒後駕車採取零容忍的態度，請民眾勿因貪圖方便以身試法。

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