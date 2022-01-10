侯友宜開箱新北春聯「平安祥虎」　即起開放民眾免費索取

▲侯友宜開箱新北春聯「平安祥虎」。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（10日）發表新出爐的「平安祥虎」春聯，迎接2022壬寅虎年到來。侯友宜表示，經過辛苦防疫的一年，即將迎接金虎（好）年，用「平安祥虎」雙語春聯期許百業興旺。即日起於市府1樓西側服務台週一至週五上班時間，開放民眾索取春聯，新北市29個區公所也歡迎民眾就近前往領取。

今年新北市的「平安祥虎」春聯是由新北青年書法家王意淳與臺藝大合作設計，臺藝大也是今年市府大廳春節佈置意象的設計團隊。「平安祥虎」春聯是一款創意的國臺語雙語春聯，國語的平安祥虎是「平安享福」的諧音，祝福大家虎年諸事平安順心，開心享受幸福的每一天。

▲虎年福袋充滿虎紋，象徵虎年「好運滿滿」。左起：新北市副發言人蔡畹鎣、新北市長侯友宜、副發言人戴湘儀。

而用臺語來念的話就是「平安最好」的諧音，祝福大家虎年一整年都能平安無事，事事順心，有一個最好的金虎（好）年。此外，春聯上幸福每一天的福字，還藏有一個虎頭，取「福虎」的涵義，期許虎年福虎生豐，百業興旺。

虎年福袋也同時亮相，福袋外袋充滿老虎斑紋，而虎紋台語諧音為好運，象徵虎年「好運滿滿」。內卡正面有隻燙金喜氣的祥虎以及新北各地的景點，背面則有貼著10元硬幣的老虎掌印，象徵「祥虎遊新北，新北祥虎玩」，為臺語諧音的新北最好玩，感受並體驗新北的特色美景及人文風情。

新北市府行政園區今年特別以「虎裏吉」、「虎裏愛」及「虎裏平安」三大主題設計新春佈置。「虎裏吉」是大廳中間的祥虎吉祥物搭配福虎生豐銅幣，吉為臺語諧音的錢，期許來年金錢滾滾來；「虎裏愛」是大廳兩側的互動電視牆，以生動的動畫來傳達新年感恩的心；「虎裏平安」是大廳掛置的「平安祥虎」春聯，期許大家皆能平安幸福。

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