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「農村好物」選拔獲選出爐　展現新北農產在地特色

▲「農村好物」選拔獲選出爐　展現新北農產在地特色。（圖／新北市農業局提供）

▲「農村好物」選拔獲選出爐。汪汪地瓜園「地瓜薄片」、東成「爆米花」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

行政院農業委員會舉辦第七屆農村好物選拔結果出爐，此次從全台各縣市農特產品中脫穎而出的共有45件農特產品，新北市有二家共三項產品獲選，分別為汪汪地瓜園有限公司的「地瓜薄片」，以及東成茶葉企業有限公司的「包種抹茶爆米花＆蜜香紅抹茶爆米花」，讓更多人看見新北農產品特色。

汪汪地瓜園有限公司是由三個地瓜園長大的兄妹所成立的金山農業品牌，除了汪汪地瓜園自有種植的面積外，更與在地15位合作農友一起為種出最香甜的金山地瓜。此次入選的「地瓜薄片」採用台灣原產台農57號地瓜，結合真空油炸技術，酥脆口感中帶著地瓜最原始的香味，細細咀嚼，淡淡甜味與濃濃的地瓜味散發於味蕾上，是一款闔家大小都會喜愛的零嘴好伴手。

▲「農村好物」選拔獲選出爐　展現新北農產在地特色。（圖／新北市農業局提供）

▲東成「爆米花」。

東成茶葉本次入選農村好物的是痴犬找茶系列點心「包種抹茶爆米花與蜜香紅抹茶爆米花」，為選用在地產銷履歷的茶葉與非基因改造玉米，為店家特色茶點心。蘇育裕、林奕慧夫婦返鄉坪林經營茶葉，傳承對茶的永續與堅持，推廣飲茶文化讓更多人品嘗好茶滋味。

不是農業背景的林奕慧積極參與生產、行銷等課程，創新研發多款新穎茶食，她從最親民的茶包出發，克服茶包苦澀不耐浸泡的缺點，研發出天然清香入喉的洋甘菊包種茶和薄荷包種茶，透過優化包裝設計打造品牌形象外，各項產品層層把關、用心經營，就是為了讓消費者品嚐到健康安全的「茶」，也開創出東成茶葉的新時代。

農業局長李玟表示，新北農村社區蘊藏許多極具特色的「隱藏版」農村好物，具有農村傳統在地生產及家鄉特色。透過參加此次選拔讓更多人看到新北，並鼓勵農村社區持續創新研發特色產品，以加值農村產業並提升品質，展現新北農產實在質樸、安心健康的品牌意象。

▲「農村好物」選拔獲選出爐　展現新北農產在地特色。（圖／新北市農業局提供）

▲▼汪汪地瓜園「地瓜薄片」。

▲「農村好物」選拔獲選出爐　展現新北農產在地特色。（圖／新北市農業局提供）

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