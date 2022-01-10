快訊／楊曜聲明「不選2022澎湖縣長」　十步之澤必有香草

▲民進黨立委楊曜。（圖／ETtoday資料照）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委楊曜10日表示，前澎湖縣長陳光復、澎湖縣議員陳慧玲已表態願意為民眾奉獻所長，因此他將恪守立委職責本分，持續為澎湖的未來發展爭取更多的資源挹注，自己不會參選2022澎湖縣縣長選舉，並建請中央黨部提名優秀同志，為澎湖居民服務。

楊曜10日上午在臉書以「十步之澤，必有香草」為題在臉書發文表示，民進黨從在野走向執政，這是因為從政同志們在不同的職務上，落實各自分工的角色，秉持為民眾服務的相同理念，才能逐步取得選民的支持與信任。

楊曜指出，今年底的澎湖縣長改選，民進黨已有陳光復與陳慧玲表態願意為民眾奉獻所長，因此他將恪守立委職責本分，持續為澎湖的未來發展爭取更多的資源挹注。

楊曜說明，民進黨中央黨部已成立選舉對策委員會，將展開各縣市候選人的提名作業，因此自己將不參選2022澎湖縣縣長選舉，並建請中央黨部提名優秀同志，為澎湖居民服務。

楊曜也說，他不參與黨內提名的協調工作，在提名作業階段也不會表態支持個別人選。另外，中央黨部的縣長提名人選一旦確定，他將會全力輔選，也呼籲民進黨團結一致，為年底五合一大選努力，爭取民眾最大的認同。

楊曜強調，民進黨內每一位從政的黨員，都必須在不同的職務中克盡職守，也要團結一致，才能對台灣人民做出最大的貢獻，並獲得選民的認同與支持。