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溜冰鞋「冰刀割喉」慘死！他被對手猛撞後噴血　爸爸觀賽崩潰

▲▼美國康州高中曲棍球員泰迪（Teddy Balkind）。（圖／翻攝臉書帳號Marc Weiss、Camp Awosting）

▲高中曲棍球員泰迪（Teddy Balkind）在比賽時發生意外身亡。（圖／翻攝臉書帳號Marc Weiss、Camp Awosting）

記者吳美依／綜合外電報導

美國康乃狄格州發生一起悲劇，聖路克高中（St. Luke's School）曲棍球員泰迪（Teddy Balkind）6日晚間參加校際比賽時，與敵隊選手發生碰撞，竟遭溜冰鞋冰刀劃開脖子，當場血流如注，送醫搶救後不治，在場觀賽的父親也情緒崩潰。

綜合外媒報導，泰迪當時已經倒下、躺在冰上，附近一名選手卻未能及時「剎車」，直接撞上。儘管比賽立刻停止，他也被緊急送往格林威治醫院（Greenwich Hospital），手術過程中仍宣告不治。

聖路克高中7日因暴風雪而停課，但學生晚間仍紛紛前往校園，舉行哀悼活動，曲棍球圈也在社群媒體上以「#SticksOutForTeddy」標籤紀念泰迪。

聖路克高中發表聲明表示，「昨天，我們在這場悲劇意外中，失去了一條珍貴的年輕性命」，他們也承諾，將全力支持死者家屬及學生們。對手布倫瑞克高中（Brunswick School）也致信學生表示，「這樣的悲劇令人難以接受，未來幾天至幾周，我們將盡其所能，幫助並支持我們及聖路克的社區居民。」

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