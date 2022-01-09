日美防疫最新共識　首相岸田文雄：駐日美軍非必要不得離營

▲日本首相岸田文雄。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

日本近期疫情反彈，其中美國駐軍所在地及鄰近區域的感染人數出現大幅增加，當地政府更把問題歸咎於部分美軍。日本首相岸田文雄9日表示，美日政府已取得基本共識，駐日美軍基地人員非必要不得外出。

綜合共同社、彭博報導，日本全境8日確診人數超過8400人，來到去年9月以來，時隔約4個月單日再度突破8000例。儘管日本與其他國家相比確診數較低，但自今年初以來病例數至少增長10倍以上，越來越多人擔憂，更大的感染潮即將來襲。

▲沖繩縣、山口縣及廣島縣9日起實施「防止蔓延等重點措施」至31日止。（示意圖／路透）

談及駐日美軍疫情蔓延一事，日本首相岸田文雄表示，美日上周透過外交部長、國防部長的2+2會談進行商討，雙方針對駐日美軍非必要不得外出達成協議，相關細節正在討論中。

目前沖繩縣、山口縣、廣島縣今（9）起實施「防止蔓延等重點措施」至31日止。官方數據顯示，大多數駐日美軍所在的沖繩9日通報1759例確診，創下歷史新高，而山口縣也有154例，其中光是岩國市就佔據約半數，而此地也是美國海軍基地所在之處。

至於邊境管制方面，日本政府原則上禁止外籍人士新申請入境的措施是否持續實施，岸田文雄透露，將於3天連假結束後做出判斷，「我們已經收集許多關於Omicron變異株的資訊，但仍有部分並未全盤瞭解，必須要做適當確認，在這之前，我們要謹慎行事。」

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