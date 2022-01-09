傳訊給亡姊「好想妳」　2年後竟收回覆！她打開一看慌了：不敢再傳

▲費絲（Faith Sidman）傳訊息給亡姊，竟收到回覆。（圖／翻攝TikTok@faithsidman1）

記者吳美依／綜合報導

美國俄勒岡州居民費絲（Faith Sidman）非常思念已逝姊姊，2年多以來，時不時傳訊息到對方的手機號碼，一解相思之情，未料某天竟收到回覆。她內心忐忑不已，鼓起勇氣打開一看，竟是號碼新主人的冷漠回應，頓時驚慌失措，保證不再打擾。

去年7月3日，費絲傳訊息給姊姊，「今天很想妳，我愛妳」，7月20日竟收到回覆，「妳傳錯電話了。」她嚇得趕緊道歉並解釋，因為真的太思念姊姊，加上以為號碼停用了，才會一直這麼做，最後保證不再傳送訊息，未料對方不改冷漠語氣，「這是一個商業用號碼，請不要再傳訊息了。」

費絲近日將對話截圖分享在TikTok上，還樂觀地說，「至少我可以看見她的名字最後一次出現在手機上。」但是，網友們紛紛批評對方太殘忍，「如果是我的話，肯定會用最惡劣、最機車的話回覆」，甚至有人要求公布店家名稱，「他們該關門大吉了！」

不少網友心疼費絲，「我想，妳看見她的名字跳出來時，心臟肯定停止跳動了。我很遺憾，親愛的。」、「妳看見她回訊息，打開後卻看見如此尖酸刻薄的回應。我能想像妳的心情，我很遺憾。」也有人提議，如果對方封鎖費絲的號碼，費絲就可以繼續傳訊息，懷念姊姊。