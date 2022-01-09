　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

2月大男嬰「交給美軍」就此失散　阿富汗夫婦苦尋5個月後找到了

▲▼喀布爾機場又見心碎的父母拋嬰兒，即使最鐵漢的美軍也哭著把孩子接走。（圖／路透）

▲ 美軍士兵接過阿富汗難民高舉的嬰兒。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

武裝組織塔利班去年8月重掌阿富汗，逃難人潮湧入喀布爾機場，民眾高舉嬰兒，遞給鐵絲網後方美軍士兵的畫面震撼全球。阿富汗一對父母當時將出生僅2個月的男嬰交給美軍，原以為很快就能通過大門，和孩子會合後一起撤離，未料塔利班戰士趕人，他們就此與孩子失散，時隔5個月才輾轉得知孩子仍在喀布爾，男嬰終於在8日與親人團聚。

《路透社》報導，男嬰父親阿瑪迪（Mirza Ali Ahmadi）過去擔任美國駐阿富汗大使館警衛，去年8月19日帶著妻子蘇拉雅（Suraya）和5名子女前往喀布爾機場，想搭乘撤離班機，前往機場大門的路上擔心年幼的兒子蘇海爾（Sohail Ahmadi）會被擠死，才會將他交給圍牆後方一名身穿制服的士兵。

當時阿瑪迪距離機場大門只剩5公尺，心想只要走完這段路就能討回孩子，未料塔利班戰士突然出現，要求人群後退，他們因此又過了半小時才通過大門，孩子卻已遍尋不著。官員告訴他，孩童可能已經被單獨帶上飛機，晚點就能跟他們團聚。阿瑪迪一家人於是也搭上飛機，被送往美國德州一座軍事基地，打算降落後再尋找孩子，沒想到再也沒有兒子的消息。

《路透社》去年11月刊登阿瑪迪的專訪及蘇海爾的照片尋人，意外得知蘇海爾就在喀布爾。原來當地一名29歲計程車司機薩菲（Hamid Safi）在機場撿到他，便將他抱回家當成兒子照顧。

▲▼ 美軍在阿富汗喀布爾機場執行撤離任務。（圖／達志影像）

▲ 當時喀布爾機場撤離行動陷入混亂。（圖／達志影像）

就在阿瑪迪和蘇海爾失散這天，薩菲載著哥哥一家人前往喀布爾機場搭乘撤離班機，自己則從機場大門溜出去，卻看見一名男嬰獨自在地上哭泣。他在機場內找不到男嬰父母，便決定將他帶回家撫養。因為他和妻子育有3個女兒，但他母親臨終前最大的願望就是有個孫子。

薩菲說明，他當時決定，「我要留下這個孩子。如果找到他的家人，我會把他交給他們。如果找不到，我會親自撫養他」，為男嬰取名為阿布蒂（Mohammad Abed），也在自己的臉書上傳男嬰和3個女兒的合照。

薩菲的鄰居都注意到他從機場撿回一名男嬰，去年11月閱讀《路透社》的報導及照片以後，馬上認出蘇海爾就是薩菲家中的男嬰，並在相關報導的翻譯文章下方留言，說明孩子的下落。

阿瑪迪得知消息後馬上聯絡還在阿富汗的67歲岳父拉札維（Mohammad Qasem Razawi），請他將蘇海爾接回家。拉札維花了2天時間趕到喀布爾，還為薩菲一家人帶了一頭宰好的羊、幾磅核桃和布料作為謝禮，但薩菲卻拒絕交出蘇海爾，還要求拉札維安排他們全家人撤出阿富汗。

▲▼ 阿富汗男嬰蘇海爾（Sohail Ahmadi）於8月19日在喀布爾機場被交給一名美軍後下落不明。（圖／路透）

▲ 《路透社》刊登蘇海爾的照片，被薩菲的鄰居認出。（圖／路透）

拉札維討不回孩子，向紅十字會求助無果，最後別無他法，只能向當地塔利班警察報案，宣稱孩子被人綁架。薩菲則主張，他是在照顧孩子，沒有綁架。當地警方調查後已駁回綁架指控，並安排雙方和解。拉札維最終同意賠償薩菲10萬阿富汗尼（約新台幣2.6萬元），還有他照顧蘇海爾5個月的費用。

當地警局負責人瑪朗（Hamid Malang）8日說明，接獲嬰兒祖父的投訴後，警方找上薩菲，並認出這名男嬰，「經過雙方同意，嬰兒將被交還給他的祖父。」

經過逾7周的協商，蘇海爾終於在警方的見證下被送回親戚身邊，現場一片淚海。薩菲一家人和蘇海爾分開時悲痛欲絕，拉札維也哭著向他們表示感激，謝謝他們在機場將蘇海爾救出。而拉札維接下來的任務便是尋求將蘇海爾送到美國，「我們得把孩子交給他的父母，這是我唯一的責任。我希望他能回到父母身邊。」

阿瑪迪和蘇拉雅去年12月離開德州軍事基地，在密西根一間公寓定居，如今終於可以透過視訊看到兒子，已經感到非常高興，正引頸期盼一家人在美國團聚的日子。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

ET快訊
快訊／花海景點爆意外！　人車墜落景觀池
快訊／中二立委補選　「最新投票率」曝光
王力宏被爆回吾疆！　陳建州開保時捷送他進出
快訊／確診連環爆！　蘇貞昌宣布：維持二級警戒
驚悚現場曝！女遭「11F掉落鷹架砸中」　大字形倒地
女星出車禍！被撞到雙黃線上　現場影片曝
家人都在美國！崔佩儀「老公希望我留台」淚揭4原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

傳訊給亡姊「好想妳」　2年後竟收回覆！她打開一看慌了：不敢再傳

黑心加工廠噁爆！移工「穿涼鞋踩踏」晾乾魷魚　網曝：阿嬤也這樣

凱特王妃太美！40歲生日官方肖像照公開　連換3套禮服驚豔全網

2月大男嬰「交給美軍」就此失散　阿富汗夫婦苦尋5個月後找到了

未婚夫劈腿　取消婚禮不付錢！她怒賣「祖傳鑽戒」撈70萬大復仇

莫德納新疫苗研發中！1針就能擋「新冠+流感」　料最快明年上市

高齡79歲拜登想休息！記者曝「渡假占任期4分之1」　這事不如川普

美俄擬商討軍演飛彈部署限制　紐時：10萬俄軍圍堵烏克蘭恐將入侵

哈薩克動亂不單純！紐時揪3疑點　驚曝「權力鬥爭」內幕

巴布亞紐幾內亞外海發生規模5.9地震　暫無海嘯警報

能跟女生「十指緊扣」讀心魔術！　看1次就會他笑：真的在一起了❤

平行時空？轎車往前追撞前車屁股　駕駛下車爆氣嗆「你倒車撞到我」

阿伯沒消費「拿針線衝櫃台」　正妹店員真實反應驚呆網友！

長板上跳舞！正妹流暢走位美炸　華麗走板、轉板搭唯美動態運鏡

音樂老師按喇叭被惡煞狂追逼車　 連喊14聲「對不起」仍遭砍濺血

「蘇媽媽自導自演？」楊謹華露微笑　張軒睿：被下封口令..記者求兇他冒汗XD

娃坐電視櫃上玩...沒坐穩突向後倒　媽媽「伸腳接住」神反應成功救援

丟丟妹曝「被兄弟人砸場」！　直播爆哭發毒誓：從未偷換貨

鬆獅犬「見妹子」興奮狂撲討摸　哈士奇哥急阻止：不可以色色！

超胸女騎機車沒戴口罩還酒駕！ 被警察上銬嬌喊：沒有這麼嚴重

傳訊給亡姊「好想妳」　2年後竟收回覆！她打開一看慌了：不敢再傳

黑心加工廠噁爆！移工「穿涼鞋踩踏」晾乾魷魚　網曝：阿嬤也這樣

凱特王妃太美！40歲生日官方肖像照公開　連換3套禮服驚豔全網

2月大男嬰「交給美軍」就此失散　阿富汗夫婦苦尋5個月後找到了

未婚夫劈腿　取消婚禮不付錢！她怒賣「祖傳鑽戒」撈70萬大復仇

莫德納新疫苗研發中！1針就能擋「新冠+流感」　料最快明年上市

高齡79歲拜登想休息！記者曝「渡假占任期4分之1」　這事不如川普

美俄擬商討軍演飛彈部署限制　紐時：10萬俄軍圍堵烏克蘭恐將入侵

哈薩克動亂不單純！紐時揪3疑點　驚曝「權力鬥爭」內幕

巴布亞紐幾內亞外海發生規模5.9地震　暫無海嘯警報

崔宇植雨中吻戲笑場「拉太大力撞飛金多美」！《那年》子題有彩蛋

《單身即地獄》宋智雅「撩男終極5招」，讓你異性緣爆棚

八點檔女星高衩泳裝「水下11米熱舞」　拍6小時顫抖爆哭

「咖啡杯藏攝影機」不只一件　王定宇曝多張監視照：應是組織行為

LIVE／民眾黨黨員代表大會登場　柯文哲親自出席

新冠衝擊軍方物資！挪威要老兵回繳內衣褲　菜鳥入伍繼續穿

快訊／賞花停車傳意外　撞斷護欄人車墜落景觀池

華嚴蓮社贈行政院「價值429萬土地」供重大建設！中水局頒發感謝狀

蘇俊璋自責沒幫到球隊　誓言找回招牌指叉球

傳訊給亡姊「好想妳」　2年後竟收回覆！她打開一看慌了：不敢再傳

國際熱門新聞

男主播主持一半「45度傾斜」重摔倒地

彎腰撿彈殼　19歲世界射擊冠軍離奇亡

法國男自首殺人　拿出人頭和陰莖

美警告「請俄容易送俄難」俄嗆沒禮貌

人妻查族譜驚見「跟老公有血緣關係」

寶成越南廠萬人大罷工　不滿公司砍年終

恐怖影片！巴西巨岩崩砸遊艇　至少6死30傷

印84歲翁打11劑疫苗被逮　爽喊：痛痛飛走了

日研究：新冠死亡率較低與「這種菌」有關

土庫曼「地獄之門」噴火50年　總統想關了

日本增8480例　時隔4月再破單日8000例

新變種Deltacron現蹤賽普勒斯　25人確診

單身男求姻緣被籤詩嗆爆：掂掂自己斤兩吧

數千車追雪被埋　巴國21人失溫亡

更多熱門

相關新聞

1針就能擋新冠+流感！莫德納新疫苗研發中

1針就能擋新冠+流感！莫德納新疫苗研發中

美國藥廠莫德納目前正在開發一種更方便的混合疫苗，人們未來只需要打1針，就能一次性擁有對抗新冠和流感的抵抗力。莫德納預計，這款混合疫苗最快可以在2023年冬天上市。

79歲拜登想休息！記者：任期4分之1在度假

79歲拜登想休息！記者：任期4分之1在度假

10萬俄軍夾擊烏克蘭　美俄傳商討軍演飛彈部署

10萬俄軍夾擊烏克蘭　美俄傳商討軍演飛彈部署

美警告「請俄容易送俄難」俄嗆沒禮貌

美警告「請俄容易送俄難」俄嗆沒禮貌

美國5歲↓幼童「無法打疫苗」住院率飆增

美國5歲↓幼童「無法打疫苗」住院率飆增

關鍵字：

阿富汗塔利班北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

40歲單身女越來越多　網曝3因素

竹科急毒粉塵外洩　他急喊：勿靠近污染區

孕妻赤裸陳屍摩鐵　夫伴屍：以為賴床

桃機群聚「這點很神奇」　醫預言4字結局

送兒赴美讀書！女星獨自返台「機場噴淚」網：幹嘛回來

打第3劑　醫最不建議這牌：抗體最低又要承擔副作用

住摩鐵原因曝　孕妻下身赤裸陳屍！夫：以為她賴床

iPhone用戶要注意！　Chrome瀏覽器更新後出現「死當」

男主播主持一半「45度傾斜」重摔倒地

淡水買房「住了超後悔」！他揭原因網認同

爸姓「死」取名超心累！妻用2字神反轉

小孩爬56萬米妮頭　下秒大碎裂

台北男大生野戰國中妹！　白天路邊激情下場曝

夫妻列車上借奶粉　他揭「驚人真相」

第3劑該打什麼疫苗　醫點名這2牌：保護力最高

更多

最夯影音

更多
能跟女生「十指緊扣」讀心魔術！　看1次就會他笑：真的在一起了❤

能跟女生「十指緊扣」讀心魔術！　看1次就會他笑：真的在一起了❤
平行時空？轎車往前追撞前車屁股　駕駛下車爆氣嗆「你倒車撞到我」

平行時空？轎車往前追撞前車屁股　駕駛下車爆氣嗆「你倒車撞到我」

阿伯沒消費「拿針線衝櫃台」　正妹店員真實反應驚呆網友！

阿伯沒消費「拿針線衝櫃台」　正妹店員真實反應驚呆網友！

長板上跳舞！正妹流暢走位美炸　華麗走板、轉板搭唯美動態運鏡

長板上跳舞！正妹流暢走位美炸　華麗走板、轉板搭唯美動態運鏡

音樂老師按喇叭被惡煞狂追逼車　 連喊14聲「對不起」仍遭砍濺血

音樂老師按喇叭被惡煞狂追逼車　 連喊14聲「對不起」仍遭砍濺血

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面