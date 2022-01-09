2月大男嬰「交給美軍」就此失散　阿富汗夫婦苦尋5個月後找到了

▲ 美軍士兵接過阿富汗難民高舉的嬰兒。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

武裝組織塔利班去年8月重掌阿富汗，逃難人潮湧入喀布爾機場，民眾高舉嬰兒，遞給鐵絲網後方美軍士兵的畫面震撼全球。阿富汗一對父母當時將出生僅2個月的男嬰交給美軍，原以為很快就能通過大門，和孩子會合後一起撤離，未料塔利班戰士趕人，他們就此與孩子失散，時隔5個月才輾轉得知孩子仍在喀布爾，男嬰終於在8日與親人團聚。

《路透社》報導，男嬰父親阿瑪迪（Mirza Ali Ahmadi）過去擔任美國駐阿富汗大使館警衛，去年8月19日帶著妻子蘇拉雅（Suraya）和5名子女前往喀布爾機場，想搭乘撤離班機，前往機場大門的路上擔心年幼的兒子蘇海爾（Sohail Ahmadi）會被擠死，才會將他交給圍牆後方一名身穿制服的士兵。

當時阿瑪迪距離機場大門只剩5公尺，心想只要走完這段路就能討回孩子，未料塔利班戰士突然出現，要求人群後退，他們因此又過了半小時才通過大門，孩子卻已遍尋不著。官員告訴他，孩童可能已經被單獨帶上飛機，晚點就能跟他們團聚。阿瑪迪一家人於是也搭上飛機，被送往美國德州一座軍事基地，打算降落後再尋找孩子，沒想到再也沒有兒子的消息。

《路透社》去年11月刊登阿瑪迪的專訪及蘇海爾的照片尋人，意外得知蘇海爾就在喀布爾。原來當地一名29歲計程車司機薩菲（Hamid Safi）在機場撿到他，便將他抱回家當成兒子照顧。

▲ 當時喀布爾機場撤離行動陷入混亂。（圖／達志影像）

就在阿瑪迪和蘇海爾失散這天，薩菲載著哥哥一家人前往喀布爾機場搭乘撤離班機，自己則從機場大門溜出去，卻看見一名男嬰獨自在地上哭泣。他在機場內找不到男嬰父母，便決定將他帶回家撫養。因為他和妻子育有3個女兒，但他母親臨終前最大的願望就是有個孫子。

薩菲說明，他當時決定，「我要留下這個孩子。如果找到他的家人，我會把他交給他們。如果找不到，我會親自撫養他」，為男嬰取名為阿布蒂（Mohammad Abed），也在自己的臉書上傳男嬰和3個女兒的合照。

薩菲的鄰居都注意到他從機場撿回一名男嬰，去年11月閱讀《路透社》的報導及照片以後，馬上認出蘇海爾就是薩菲家中的男嬰，並在相關報導的翻譯文章下方留言，說明孩子的下落。

阿瑪迪得知消息後馬上聯絡還在阿富汗的67歲岳父拉札維（Mohammad Qasem Razawi），請他將蘇海爾接回家。拉札維花了2天時間趕到喀布爾，還為薩菲一家人帶了一頭宰好的羊、幾磅核桃和布料作為謝禮，但薩菲卻拒絕交出蘇海爾，還要求拉札維安排他們全家人撤出阿富汗。

▲ 《路透社》刊登蘇海爾的照片，被薩菲的鄰居認出。（圖／路透）

拉札維討不回孩子，向紅十字會求助無果，最後別無他法，只能向當地塔利班警察報案，宣稱孩子被人綁架。薩菲則主張，他是在照顧孩子，沒有綁架。當地警方調查後已駁回綁架指控，並安排雙方和解。拉札維最終同意賠償薩菲10萬阿富汗尼（約新台幣2.6萬元），還有他照顧蘇海爾5個月的費用。

當地警局負責人瑪朗（Hamid Malang）8日說明，接獲嬰兒祖父的投訴後，警方找上薩菲，並認出這名男嬰，「經過雙方同意，嬰兒將被交還給他的祖父。」

經過逾7周的協商，蘇海爾終於在警方的見證下被送回親戚身邊，現場一片淚海。薩菲一家人和蘇海爾分開時悲痛欲絕，拉札維也哭著向他們表示感激，謝謝他們在機場將蘇海爾救出。而拉札維接下來的任務便是尋求將蘇海爾送到美國，「我們得把孩子交給他的父母，這是我唯一的責任。我希望他能回到父母身邊。」

阿瑪迪和蘇拉雅去年12月離開德州軍事基地，在密西根一間公寓定居，如今終於可以透過視訊看到兒子，已經感到非常高興，正引頸期盼一家人在美國團聚的日子。

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