台南學甲區中風長者無床可睡　郭信良議長慰問

▲台南市學甲區有一位年近80歲的中風長者，因行動不便無床可睡，台南市議長郭信良前往探視並贈予慰問金，作為改善生活之用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市學甲區有一位年近80歲的中風長者，因行動不便，只能住在1樓，而且也無床可睡，坐臥都在一張椅子上，台南市議會郭信良議長9日上午前往探視，並贈予慰問金，作為改善生活之用。

郭信良議長9日與華山基金會前往學甲區仁得里，關心陳姓阿公的現況，發現阿公住在狹窄的一樓，而且沒有廚房，就在一個角落用電鍋及小瓦斯爐煮飯，也因為無力打掃，環境雜亂，生活狀況極為不佳。

郭信良議長指出，陳姓阿公與姊姊同住，高齡85歲的姊姊要照顧78歲臥病在床的弟弟，光是維持日常生活就很困難，更別說要兼顧打掃環境，所以住處堆積的雜物很多，也難免會傳出異味。

9日除了華山基金會，郭信良議長服務處人員也來當一日愛心志工，加入協助清潔環境的行列。華山基金會特地帶來一張電動床，讓陳姓阿公可以好好躺著休息，郭議長服務處也運來一些簡單家具，汰換已經壞掉的用品。郭信良議長表示，年關將近，希望慰問能讓老人家好過年，也藉此拋磚引玉，讓更多善心人士注意到需要幫助的弱勢民眾。