台南做工行善團修繕助弱　市長夫人關懷慰勞

▲台南市勞工局長期與工會合作跨足公益領域，協助房屋修繕並發送愛心物資關懷弱勢，更整修二手家具贈予需要的弱勢家庭，市長夫人劉育菁女士慰勞志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局落實市長黃偉哲打造「希望家園」的願景，長期與工會合作跨足公益領域，協助房屋修繕並發送愛心物資關懷弱勢，更整修二手家具贈予需要的弱勢家庭，9日台南市長夫人劉育菁女士特地帶餐點，前往隆田陸橋二手家具倉庫及官田修繕案場慰勞志工，大台南總工會陳美靜副理事長也到場關懷志工。

社團法人台南市勞工志願服務協會志工前往二手家具倉庫，為家具進行封裝整理，市長夫人劉育菁女士到場關懷表示，這些舊家具經過「做工行善團」志工的修復、上漆與良好保存，不僅像新的一樣更帶有志工溫暖的愛。

另木工工會志工也分組至官田區及南區進行弱勢家庭房屋修繕服務，並運送整修好的衣櫥、床組、桌椅等二手家具給這兩戶修繕案家。官田區的案主是一位70幾歲獨居的身障老先生，家中屋頂破了大洞，內部亦有多處老舊損壞待修；南區修繕戶的經濟及屋況亦令人擔憂，一對80幾歲的老夫婦僅靠社福補助扶養3名就讀國中及國小的孫子女，居住的房子屋齡已逾60年。為了打造安全舒適的生活環境，做工行善團隊志工今日分組前往該兩戶進行裝潢，讓老舊屋子煥然一新。

除此之外，台南市電氣業職業工會也至仁德、歸仁、關廟、龍崎區公所發放愛心物資，內容包含紅包1500元、真空包裝白米及農民曆，共計發放200戶弱勢家庭，藉由發放愛心物資及幾句關心的問候，讓弱勢家庭感受到社會的溫暖，仁德區黃素美區長、歸仁區魏文貴區長、關廟區李賢村區長及龍崎區顏振羽區長帶領的團隊也至現場關懷，並感謝勞工局與工會協力傳愛助弱，讓工會的愛心資源發揮最大效益。

王鑫基局長表示，勞工局的二手家具倉庫不僅存放外界捐贈的家具，同時也是志工修復家具的場所，去年底木工、油漆志工巧手修復的家具，9日由社團法人台南市勞工志願服務協會志工接力，將家具封膜、封裝以妥善保存家具，日後贈給有需要的修繕戶。而台南市木工業職業工會至官田區及南區為弱勢戶進行修繕、台南市電氣業職業工會至四處區公所發放愛心物資關懷弱勢，以及台南市餐飲產業工會志工烹飪美味佳餚，送餐至官田區給辛苦的志工夥伴享用，一同為行善盡份心力，感謝「做工行善團」夥伴們的相挺與互相扶持的溫暖，共同攜手為更多弱勢家庭服務。