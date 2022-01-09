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台南強化防疫作為　黃偉哲：如有人確診恢復隔板

▲台南市長黃偉哲強調，如果台南出現確診者的話，就要恢復像餐廳、夜市、戶外的隔板，也不排除再進一步緊縮防疫措施。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲強調，如果台南出現確診者的話，就要恢復像餐廳、夜市、戶外的隔板，也不排除再進一步緊縮防疫措施。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國內疫情擴大，台南市長黃偉哲指出，希望大家還能夠堅守防疫，過去走過2020、2021很艱困的時候，其實民眾都有親身經歷過。那怎麼要不要繼續艱困下去，就是疫情不擴大，怎麼讓疫情不擴大，就是做好防疫的措施，所以沒有什麼撇步，「防疫沒師傅，努力做就有」。

黃偉哲說，除了疫苗，現在比起2020、比起2021來講，已經有很好的基礎。怎麼說，因為第一劑疫苗已經將近8成，第2劑疫苗也突破6成多了。很多有些人已經開始接種第三劑加強劑了，所以說基本上條件好。

那如果說防疫工作我們跟歐美有什麼不同，黃偉哲指出，就是防疫工作做得好。我們如果把口罩戴好、社交距離夠，那相對應的，台灣有更大的機會能夠安然度過難關、安然度過疫情，那我們要考慮在春節期間，如果說防疫工作，平日說真的不再有新病例、新確診者發生的話，那就維持現階段的防疫措施就好。

黃偉哲強調，如果還有新的病例發生，或是台南有出現確診者的話，市府就考慮要恢復像餐廳的隔板，像夜市的、戶外的隔板也都要把它架起來，如果還更嚴重的話，我們不排除再進一步緊縮。當然台南也會全力跟中央流行疫情指揮中心配合，我們不會說自己暴衝，但是如果台南發生疫情的話，我們一定會更縮緊，更緊縮。那如果台南沒有發生疫情的話，我們就一切跟跟隨中央流行疫情指揮中心的指揮，來做好防疫措施。

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