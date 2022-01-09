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LINE對話曝！麥拉倫鬼切擦撞索百萬　車主怨對方「口氣差讓他賠」

▲▼麥拉倫2度鬼切，。（圖／翻攝自臉書／翻轉大台南交通違規2.0）

▲麥拉倫第一次想變換車道，遭黃姓車主按喇叭。（圖／翻攝自臉書／翻轉大台南交通違規2.0）

記者許宥孺／高雄報導

台南日前發生一起車禍，一輛要價1480萬元的上空敞篷超跑麥拉倫600LT Spider，為了超車，無視外側車道33歲黃姓男子駕駛現代小客車按喇叭，硬是2度從內側車道切至外側車道，最後因為剎車不及差點追撞前車，趕緊右切結果擦撞黃男的車子，黃男氣得狂罵三字經。現在網路上流傳出一段LINE對話，顯示麥拉倫車主本來不想求償，但卻指對方口氣差，「讓他賠吧」。

▲▼麥拉倫2度鬼切，。（圖／翻攝自臉書／翻轉大台南交通違規2.0）

▲▼麥拉倫2度鬼切與轎車發生擦撞。（圖／翻攝自臉書／翻轉大台南交通違規2.0）

▲▼麥拉倫2度鬼切，。（圖／翻攝自臉書／翻轉大台南交通違規2.0）

曝光的影片顯示，麥拉倫先是想從內側車道外切，遭黃男按喇叭，行駛一段距離後，麥拉倫又欲再度切到中間車道，頻頻逼近中間車道，但又疑車速過快，剎車不及差點撞上前車趕緊往右閃，與黃男駕駛的小客車擦撞，麥拉倫右側車身受損。事發後，麥拉倫車主打開上掀式車門跳下車與對方理論，全程都被拍了下來。

臉書「翻轉大台南交通違規2.0」昨日有網友爆料，「麥拉倫車主有話要說，車主的神邏輯對話，本來很大方不用對方賠，但對方太ㄐ車(機車)了，才勉為其難地求償，原影片看起來麥拉拉車主比被撞的還激動......。」

▲▼麥拉倫2度鬼切，。（圖／翻攝自臉書／翻轉大台南交通違規2.0）

▲麥拉倫車主求償原因曝光，。（圖／翻攝自臉書／翻轉大台南交通違規2.0）

照片中疑似為麥拉倫車主與朋友間的對話，他指出「本來不要他賠，但是我覺得他既然想賠，才會這樣無聊，讓他賠吧，我是因為前方突然急煞才轉出去，都是他在兇，口氣差，我下車不是罵他，因為他一直口氣很差，我才不會為了車子罵人…真的傻眼。」

麥拉倫車主還說：「其實就只是一般事故…不過主角是超跑，正常啦，這份單子我只給這個群組看過，看來以後不是什麼都可以說，我以為大家都是好朋友，看來是我太天真」。

網友看完後則表示，「被撞當然要口氣差啊，不然還要跟你謝謝哦？啥邏輯」、「如果今天隔壁車道是砂石車，他也會切出去嗎？」、「害人家嚇到是要多好聲好氣」、「這個又是用雞腿換的駕照嗎」、「千錯萬錯都是別人的錯，三寶無誤」。整起車禍事故由警方依法受理，並釐清肇責。

▲▼麥拉倫2度鬼切，。（圖／翻攝自臉書／翻轉大台南交通違規2.0）

▲網傳麥拉倫維修費用高達百萬。（圖／翻攝自臉書／翻轉大台南交通違規2.0）

據悉，這台麥拉倫為1480萬元600LT Spider，排氣量3799C.C.，600LT Spider為敞篷車型，2.9秒就完成破百加速，最高極速更是一舉來到315km/h（開篷）、324km/h（關篷）。而根據網路流傳出的維修單，維修費高達103萬2156元。

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