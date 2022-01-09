台南觀光工廠冬季嘉年華人潮熱　黃偉哲歡迎玩好買滿！

▲台南觀光工廠冬季嘉年華，在佳里國王家族羽絨服飾觀光工廠熱鬧登場，台南市長黃偉哲為「國王路跑」千人活動鳴炮起跑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



萬眾期待的台南觀光工廠冬季嘉年華，9日在佳里國王家族羽絨服飾觀光工廠熱鬧登場，台南市長黃偉哲一早為近千人響應的「國王路跑」活動鳴炮起跑，更加碼抽獎10張超商商品卡。

現場共邀請9家觀光工廠與19家特色攤販進行展售，還有小朋友最喜歡的「童話氣墊王國」，並推出羽絨衣1980元下殺至1000元、機能外套79折等超值優惠，黃偉哲歡迎市民朋友攜家帶眷來逛觀光工廠冬季嘉年華，保證好玩好逛超好買。





黃偉哲表示，感謝經發局與觀光工廠協會等單位合作舉辦嘉年華，讓民眾認識各家觀光工廠特色與優質產品，並推出好康優惠折扣，還有健走路跑，很高興看到許多民眾來參加觀光工廠冬季嘉年華活動，大家一起努力讓城市更健康，踴躍消費買起來。





台南觀光工廠冬季嘉年華已經邁入第4年，規模及內容越來越盛大豐富，今年國王路跑活動剛開放報名就立即額滿，可見民眾的參與度越來越踴躍，參加路跑的民眾可獲得限量版紀念T恤、百元園遊券、多功能大背袋、旅行充氣U型枕、精美杯墊等多項紀念品，不只有特色更具收藏價值。



活動現場還有「觀光工廠文創闖關市集」、「免費DIY體驗活動」、「吉他王子音樂趴」，「限量龍鳳燒酒雞免費品嚐」、「吉祥年畫（春聯）免費拿」等各式豐富節目，虎年來台南觀光工廠，讓你玩樂放電一整天。





經發局長陳凱凌指出，台南市的觀光工廠數量共24家，為全國第一，市府積極輔導觀光工廠提升品質，如辦理觀光工廠嘉年華、參與國內外展覽等，面對疫情衝擊，市府與業者攜手努力打拚，使台南各觀光工廠2021年平均來客數仍維持每月5.6萬人次，輔導廠商轉型及行銷成果豐碩，未來將持續輔導觀光工廠內部優化與外部行銷，展現台南觀光工廠的多元面向及強勁實力。





為了提供遊客及市民朋友安心的購物環境，台南各觀光工廠均加強館內清潔消毒作業，並於入口處設置體溫量測站及提供噴霧式酒精供遊客使用，讓民眾可以逛得安心，玩得開心。

市議員方一峰、蔡蘇秋金、佳里區長朱雅宏、佳里警分局長陳嘉得等人，一同為健行活動鳴炮起跑，為嘉年華活動揭開序幕，民眾扶老攜幼的熱情參與活動，漫步在西港區金砂及佳里區民安里鄉間小路，別有一番優遊漫活氣氛，沿途欣賞田園城市之美。

2022年加強重要節日（春節期間）安全維護工作將於1月24日22時至2月7日24時止為期15天執行，佳里警分局在疫情險峻之際，特別邀請市長黃偉哲共同宣導「治安平穩、交通順暢、民眾安心」工作主軸，並由警察局行政科警務員李晟邦宣導防疫工作，透過市長加持與警察共同出場宣導別有意義。

佳里警分局大家長陳嘉得同時也感謝義警、民防、巡守隊、警友、志工等協勤民力對於警察治安、交通工作的支持；並鼓勵同仁及長期協勤人員主動、積極，共同參與維護社會治安工作，確保交通安全順暢及提供溫馨便民服務措施,讓民眾能夠過一個快樂的新年。